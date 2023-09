A 36 éves edző olyan feladatot kapott, amibe mások belerokkantak

Az idei évben a német válogatott több mérkőzésen is úgy szenvedett vereséget elvileg gyengébb ellenfelétől, hogy ötlettelen játékot produkált. Ezért rúgták ki Hansi Flicket, és egy találkozó erejéig Rudi Völler irányított, de már a franciák elleni győzelem után mondta a legendás focista, és korábbi sikeres kapitány, hogy az Eb-re nem ő készíti fel a csapatot. Az ő segítségével is pénteken meglett Flick végleges utódja, az őt a Bayernnél is váltó, Julian Nagelsmann.

Túlzottan nem lepődtek meg a világ fociszurkolói, hogy Julian Nagelsmann lett a négyszeres világbajnok, háromszoros Európa-bajnok német válogatott új szövetségi kapitánya. Napok óta a kinevezés iránt érdeklődők elsőszámú favoritja ő volt, de ennek leginkább a számbavehető konkurrensek szinte teljes hiánya az oka. Azok közül, akik megkaphatták volna ezt a megtisztelő feladatot néhányan azért nem jöhettek szóba (pl. Jürgen Klopp, vagy Thomas Tuchel) mert jelenleg van klubcsapatuk, és bajnokság közben nem illik egy megkezdett munkát ott hagyni. A még élő (és egészséges) német edzőlegendák közül Jupp Heynckes 78 éves, Ottmar Hitzfeld 74, Felix Magath 70. Az állás nélküli tehetséges edzők közül kétségtelenül a legjobb megoldás Nagelsmann, róla tréneri tevékenysége megkezdése óta mindig, mindenki mondogatja, hogy hatalmas karrier várhat rá.

Ennek ellenére olyan sok sikert még nem könyvelhetett el, de 36 évesen nyilván ez még nem számonkérhető rajta. Ne feledjük, sokan ilyen korban még magas szinten fociznak, és ilyenkor kezdenek el gondolkozni azon, hogy mihez kezdenek a pályafutásuk befejezése után. Ilyenkor fordul meg egy-két kiöregedő focista fejében, hogy esetleg jelentkezik a kölni főiskolára, és edzői tanulmányokat kezd a világ egyik legelismertebb focit oktató intézményében.

Julian Nagelsmann ezirányú döntését a sors hozta meg helyette, a reméltnél sokkal hamarabb. Ugyanis 20 évesen egy súlyos sérülés miatt be kellett fejeznie ígéretesen induló játékos pályafutását. Akkor úgy érezte, az életének sincs értelme tovább, és ezt mondta:

Feküdtem magatehetetlenül a sérülés után és tudtam, hogy nincs tovább. Soha nem akartam többé semmilyen szinten sportról hallani. Rengeteg időt és energiát fektettem abba, hogy nagy játékos legyek, és ez mind kárba veszett. El akartam menekülni a sport közeléből is."

Ám szerencséjére akkori augsburgi edzője, megkereste őt a betegágyánál, és rábeszélte, hogy maradjon a futball közelében, és segítsen neki az aktuális ellenfelek feltérképezésében. Visszaadta az életkedvét, és visszavitte őt a foci világába! A segítőkész edzőt Thomas Tuchelnek hívják, ő az, aki a Chelsea irányítójaként Bajnokok Ligáját nyert, és váltotta Nagelsmannt a Bayern München kispadján a tavasszal.

A tavaszi Nagelsmann-Tuchel váltásig történt néhány sikeres dolog az előbbi életében. 23 évesen a Hoffenheim korosztályos csapatához került trénernek, majd 25 évesen már a profik másodedzőjeként ténykedett. 2016. februárjában, vagyis 28 évesen vezetőedzője lett a csapatnak. Reménytelen helyzetben lévő gárdát vett át a rutinos Huub Stevenstől. Úgy volt 17. a csapat, hogy 7 pontra volt a legrosszabb bent maradótól. Nagelsmann csodát téve, bent tartotta a Hoffenheimet a legjobbak között, és lehet, hogy éppen ezen tette miatt esett most rá a választásuk a német foci irányítóinak.

A jó edzői kezdés után Nagelsmann jól is folytatta karrierjét, a Hoffenheimmel előbb negyedik, majd harmadik lett, így a Bajnokok Ligájában is megmutathatta magát. Próféta lett a saját hazájában, a sinsheimi sikerek hatására a nagy terveket szövögető Leipzig szerződtette, 32 évesen. Második évében a Bajnokok Ligája elődöntőjébe vezette Gulácsi Péteréket, valószínűleg ennél nagyobb nemzetközi sikere soha nem lesz a szász gárdának. Nem tudni, a folytatásban hogyan alakult volna a pályafutása Lipcsében, ám a nagy Bayern játékosokért fizetett összegért kivásárolta az ottani szerződéséből. Hansi Flick utóda lett a rekordbajnoknál.

Kicsit érthetetlen módon 34 évesen ötéves szerződést kapott a német rekordbajnoknál, ennél már csak az volt furcsább, hogy ezek után másfél évet követően megváltak tőle. Pedig ennyi idő alatt igazából csak két jelentősebb kudarcot kellett elszenvedniük vele a bajor szurkolóknak: 2022-ben a BL-negyeddöntős kiesést a Villarreal ellen, míg ugyanebben a szezonban korábban az 5-0-ás szégyent Gladbachban, a Német Kupa második fordulójában.

Így Münchenben „csak" egy bajnoki cím jött össze (bár hivatalosan a második is „jár neki"), de az ott eltöltött időszak – érthetően – meghatározó volt számára.

Nem biztos, hogy a sok „celeb-szerep" jó irányba befolyásolta a személyiségét, de a bajor óriásklubnál a média mást vár egy edzőtől, mint másutt. Ő ennek igyekezett is megfelelni, pl. a tévések nagy örömére bevállalta, hogy gördeszkával menjen edzést tartani. Azzal viszont kicsit túllőtt a célon, hogy a válogatott szünet alatt elment síelni. Áttételesen ez okozta a vesztét.Azóta csak fizette a Bayern, de nem tartott igényt a munkájára.

Mostantól viszont a szövetség fizeti, péntek délután óta ő a német szövetségi kapitány. Hansi Flicket váltja, akárcsak 2021-ben a Bayern élén.Kicsit kevesebbet keres, mint a bajor sztárklubnál, de a megtisztelő feladat miatt talán érdemes feladni a „világ legjobban fizetett munkanélkülije" státuszt.

Persze havi 400.000 euróból azért viszonylag kényelmesen lehet élni, mégha ez nem is éri el elődje évi 6,5 milliós keresetét.

A szövetség elnöke, Bernd Neuendorf, a liga főnöke, Hans-Joachim Watzke, és a válogatott sportigazgatója, az 1990-ben világbajnok csatár, Rudi Völler az elmúlt napokban gőzerővel kereste Flick utódját, és a bejelentés után utóbbi ezt mondta a sajtónak:

Végig Julian Nagelsmann volt az elsőszámú jelöltünk. Remek szakember, aki már több helyen is bizonyított. Fiatal kora ellenére nagyszerűen tudja tüzelni játékosait, igazi csapatember, aki magával ragadja a környezetét. Nagelsmannnak számos ajánlata volt kluboktól nyáron, és valószínűleg lett volna télen is. Éppen ezért örülünk, hogy a válogatott ebben a szokatlan időben számíthat rá. Bár még nagyon fiatal, már nyolc év edzői tapasztalattal rendelkezik."

Az újonnan kinevezett szövetségi kapitány az „első szó jogán" egyebek mellett ezt mondta:

Az Európa-bajnokságot mi rendezzük. Ez annyira különleges dolog, hogy évtizedeknek kell eltelnie két ilyen esemény között. Mindent alárendelek ennek a ténynek, ezért örömmel vállalom a kihívást. Hazánk nagyszerű tornát fog rendezni, mi pedig a válogatottal méltóak szeretnénk lenni ehhez." Kincstári optimizmus, de nyilván „szűzbeszédként" nem is várható más. Nagelsmann szerződése (egyelőre) az Európa-bajnokság végéig szól. A jelenlegi erőviszonyokat tekintve persze csoda lenne, ha a kontinensbajnokság utolsó napján érdekelt lenne a rendező ország válogatottja. Ez nagyjából olyan tett lenne, mint a BL-elődöntő a Leipziggel.

Lehet, hogy sokan féltik a német válogatottat egy fiatal, kevés rutinnal rendelkező edzőtől. Ám bármilyen furcsa, a nyolc alkalommal vb-döntőt, hatszor Eb-döntőt vívó országban az eddigi 11 kapitány közül a kinevezésekor talán csak Erich Ribbeck, és Hansi Flick volt eredményesebb edzőként, mint Nagelsmann. Viszont pont ez a két tréner nem tudott semmilyen világversenyen érmet nyerni (igaz, sok lehetősége nem is volt!), a többi kilenc igen. Viszonylag kicsi sikerekkel érkezett (annál nagyobbakkal távozott) Sepp Herberger, Helmut Schön és Joachim Löw, míg Jupp Derwall is Eb-t tudott nyerni, komoly korábbi eredmények nélkül. Fantasztikus focista múlttal, de komoly klubedzői tapasztalat nélkül lett szövetségi kapitány Franz Beckenbauer, Berti Vogts, Rudi Völler és Jürgen Klinsmann. Míg az első német kapitány (aki 1934-ben bronzérmet nyert a második vb-n), Dr. Otto Nerz nemcsak tapasztalatlan volt, de még Nagelsmannál is fiatalabb a kormányhoz kerülésekor.

Igaz, most olyan mélyponton van a német válogatott, mint a történelemben talán soha. Erre lehet mondani Nagelsmann-nak: innen szép „nyerni":