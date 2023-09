Nem csitulnak a kedélyek Fiola-ügyben: a Fehérvár nem érti az MLSZ-t, megszólalt a ZTE focistája is

Mint ismert, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága egy mérkőzésre tiltotta el Fiola Attilát, a Fehérvár FC játékosát, akit a ZTE elleni bajnokin állítottak ki. Az ügy nem akar csitulni, a Fehérvár közleményt adott ki, miközben a zalaegerszegi Szendrei Norbert szerint megrúgta a válogatott védő.

Fiola Attilát vasárnap a Zalaegerszeg elleni bajnoki találkozón állította ki Vad II István játékvezető, miután a 61. percben megkapta második sárga lapját.

"A piros lapot a jelenlévők és TV-nézők meglepetésére a percekig tartó VAR-vizsgálat is megerősítette, így emberhátrányban kellett lejátszanunk a mérkőzés hátralévő részét. A TV-felvételek megtekintése után a Fehérvár FC meggyőződése, hogy az esetnél nem történt szabálytalanság, ezért hétfőn kértük a Magyar Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottságát, hogy vizsgálja újra az esetet, és ne szabjon ki eltiltást Fiola Attilára" - írta a közleményében a Fehérvár. A klubnál hozzátették, kérelmüket hivatalosan is elkültdék a szövetség képviselőinek, bíznak benne, hogy a Fegyelmi Bizottság elismeri, hogy tévedés történt, azonban kedd délután már az MLSZ honlapján is szerepelt, hogy Fiola Attilát eltiltották egy NB I-es bajnoki mérkőzésre.

"Klubunk értetlenül áll a döntés előtt, hiszen a felvételeken egyértelműen látszik, hogy csapatkapitányunk nem követett el szabálytalanságot az esetnél" - írták.

Az ügyről megszólalt Szendrei Norbert is, aki meglepődött, amikor visszanézte a felvételt...

"Amikor megnéztem a visszajátszást, azt hittem, hogy ez egy másik eset... – ismerte el. – A felvételen tényleg úgy néz ki, mintha nem értek volna hozzám, noha ez így volt, hiszen a lövés pillanatában éreztem a rúgást, ami szabálytalan volt. Az, hogy ezért valóban jár-e a piros lap, ezt nem az én tisztem eldönteni" - árulta el a ZTE focistája a Zaolnak.