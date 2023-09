Sergio Ramos bosszút állt a Real Madridon: megnyert egy meccset a Barcelonának

A spanyol labdarúgó-bajnokság 8. fordulójában az FC Barcelona 1-0-ra nyert játszott hazai pályán a Sevilla csapata ellen.

A Sevilla kezdte veszélyesebben a meccset, az első húsz percben Lukebakio kétszer is eredményes lehetett volna, Rakitic lövését pedig Marc-Andre ter Stegen védte bravúrral. Ezt követően viszont a Barcelona átvette az irányítást, és a 22. percben kis híján a vezetést is megszerezte, Joao Cancelo cselezte be magát a tizenhatoson belülre, parádésan ugratta ki Joao Felixet, aki azonban a felső lécet találta el.

A 35. percben Raphinha sérült meg, és nem is tudta folytatni a játékot, így Fermin Lopez lépett pályára helyette. A Barca 20 éves tehetsége alig pár perccel később gólhelyzetbe is került, de Orjan Nyland védeni tudott.



A fordulás után kiegyenlített volt a játék, aztán a 76. percben egy öngóllal szerzett vezetést a Barcelona. Ferrán Torres beívelése után a tisztázni igyekvő Sergio Ramos elképesztően szerencsétlen mozdulattal találta el a labdát, ami így becsorgott a saját kapujába. A Real Madrid korábbi védője a harmadik öngólját jegyezte a La Ligában.

SERGIO RAMOS GOLAZOOOOOOOO pic.twitter.com/0uXyfbJW9H — Culers Media (@lewyball) September 29, 2023

A katalán együttes végig komoly erőket mozgósított, de szerencsére is szüksége volt, így újra a tabella élére állt és továbbra is veretlen az idei szezonban. Szombaton viszont Girona-Real Madrid meccs lesz, és valamelyik csapat valószínűleg megelőzi a Barcelonát (ha 0-0 lesz az eredmény, akkor a Barcelona és a Girona holtversenyben áll majd az élen).

La Liga, 8. forduló:

FC Barcelona-Sevilla 1-0 (0-0)