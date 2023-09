Cristiano Ronaldo ellen játszhat legközelebb Lionel Messi

Szaúd-arábiai sajóértesülések szerint januárban, Kínában sor kerülhet egy al-Nasszr–Inter Miami barátságos labdarúgó mérkőzésre. A szaúdi liga legjobbjaiból alakított All Star-csapat pedig a Bajnokok Ligája-győztes Manchester Cityvel is összecsaphat

A jelenleg sérüléssel bajlódó Lionel Messivel kapcsolatban egyelőre kérdéses, hogy mikor térhet vissza a pályára, de elképzelhető, hogy az észak-amerikai profiligában (MLS) szereplő Inter Miami argentin focistája az október 21én záruló alapszakaszban már nem szerepel. Ebben az esetben pedig – mivel jelen állás szerint a floridai együttes nem jut be a rájátszásba – Messi legközelebb egy téli felkészülési mérkőzésen játszhat a klubjában.

Ali Alabdallh szaúdi újságíró értesülései szerint az Inter Miami az egyik ilyen meccsét Cristiano Ronaldo csapata, az al-Nasszr ellen játszhatja – a találkozóra Kínában kerülhet sor januárban, az Ázsia-kupa ideje alatt.

خـاص |



شركة تسويقية عالمية تسعى لإقامة لقاء ودي يجمع #النصر العالمي ضد نادي إنتر ميامي الأمريكي ..

وبحضور كافة نجوم الفريقين يتقدمهم الأسطورة كريستيانو رونالدو و ليونيل ميسي ..

وتسعى الشركة العالمية على إقامة المباراة الودية في دولة الصين ..



pic.twitter.com/5RLjoPpGKN — علي العنزي (@Ali_alabdallh) September 27, 2023

Szintén januárra pedig már egy másik meccset is beharangoztak Szaúd-Arábiában: a Saudi Pro League legnagyobb sztárjaiból összeálló All Star-csapat a Bajnokok Ligája-győztes, angol Manchester Cityvel is megmérkőzhet 2024 elején.

Egyelőre még utóbbi meccs helyszínéről nem érkezett konkrét információ, de akárhol is rendezik, a nyáron korábbi topligás sztárokat igazoló szaúdi liga és a BL-címvédő összecsapása bizonyosan telt ház előtt kerülne megrendezésre.

Forrás