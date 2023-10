Hihetetlen dráma Schäfer András csapatának BL-meccsén

Kedden este a labdarúgó Bajnokok Ligája C csoportjának 2. fordulójában a Schäfer Andrást foglalkoztató Union Berlin kétgólos előnyről kapott ki 3-2-re a portugál Braga csapatától, így továbbra sincs meg a német együttes történetének első BL-győzelme. A D csoportban a spanyol Real Sociedad kétgólos győzelmet aratott a Red Bull Salzburg vendégeként, így jelenleg vezeti kvartettjét.

Kedden kora este a Braga látogatott az Union Berlin otthonába, melynek BL-keretében nincs ott a sérüléséből lábadozó Schäfer András. A német csapat az előző fordulóban, története első BL-mérkőzésén hajszálra volt a bravúrtól, azonban a 14 elsőségével rekorder Real Madrid egy 94. percben lőtt góllal nyerni tudott Santiago Bernabéu Stadionban. A portugál együttes pedig a Napolitól kapott ki 2-1-re az előző körben, így a továbbjutási remények életben tartása miatt mindkét csapatnak nagy szüksége volt a győzelemre.

Remekül kezdte a meccset az Union, és Robin Gosens már a negyedik percben bevette a vendégek kapuját, les miatt azonban nem adták meg a gólt. A 30. percben viszont már összejött a német együttes történetének első (szabályos) találata, Sheraldo Becker iramodott meg teljesen tisztán, majd a kapus lábai között a bal alsó sarokba gurított. A suriname-i származású holland csatár pár perccel később megduplázta saját és csapata góljainak számát.

A portugál együttes még a szünet előtt visszajött a meccsbe, miután Horta erőteljes lövésébe Rönnow kapus bizonytalanul nyúlt bele, a kipattanót pedig Niakaté közelről az üres kapuba lőtte.

A második félidőt jobban kezdte a Braga, és már az 52. percben kiegyenlített. A 79. perctől emberelőnyben játszó berliniek a második félidő hajrájában egyértelműen többet tettek a győzelemért, de akárcsak a Real Madrid ellen, most is a 94. percben jött a dráma: egy lekészített labdát Andre Castro mintegy 19 méterről kapásból, laposan lőtt a hosszú alsó sarokba. A Braga megszerezte ezzel első győzelmét a csoportkörben, míg a berlini együttes továbbra is pont nélkül áll.

A D csoportban a Real Sociedad már szűk félóra után eldöntötte a meccset a Salzburg vendégeként, miután Mikel Oyarzabal és a remek formában lévő Brais Méndez találatával 2-0-ra nyerni tudott. Oyarzabal ráadásul minden sorozatot figyelembe véve 4 gólt szerzett a legutóbbi négy meccsén, pontosan annyit, mint az azt megelőző 35-ön. Az első fordulóban a tavalyi döntős Inter ellen döntetlent elérő baszk együttes ezzel megszerezte első győzelmét az idei csoportkörben és élre állt a négyesben.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 2. forduló:

C csoport:

Union Berlin (német)-Braga (portugál) 2-3 (2-1)

gólszerző: Becker (30., 37.), illetve Niakaté (41.), Bruma (52.), Castro (90+4.)

kiállítva: Artur Jorge (79. - Braga)

D csoport:

Red Bull Salzburg (osztrák)-Real Sociedad (spanyol) 0-2 (0-2)

gólszerzők: Oyarzabal (7.), Mendez (27.)