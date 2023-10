Kiderült, miért nem jelent meg a Fradi edzője a meccs utáni sajtótájékoztatón

Kétgólos hátrányból mentett pontot a Debrecen a címvédő és listavezető Ferencváros otthonában az NB I kilencedik fordulójának zárómérkőzésén. A rangadó után a Fradi edzője, Dejan Stankovics nem jelent meg a meccs utáni sajtótájékoztatón, mivel a szerb trénernek elment a hangja, így helyette Leandro de Almeida helyettesített.

Stankovics a Debrecen elleni bajnokin elképesztően feszült volt, erre reagálva Leandro elmondta, hogy ez nem csoda, hiszen 2-0-ról egyenlített a DVSC, a vezetőedző pedig együtt élt a játékkal, játékosként is vehemens volt. A zöld-fehérek pályaedzője elmondta, nem keresnek kifogásokat, de 16 nap alatt ez a csapat hatodik tétmeccse volt, és ez meglátszott a játékosokon.

"Több lehetőségünk is volt, de ezeket nem tudtuk kihasználni, és a gólt is a legrosszabbkor kaptuk, az első félidő végén pontrúgásból. A második játékrészben mindkét csapatnak volt lehetősége a gólszerzésre, ez végül a vendégeknek sikerült, mi már nem tudtunk betalálni. Tudtuk, hogy a Debrecen nehéz ellenfél, bátor támadófutballt játszik, és ezt a vasárnapi mérkőzésen is megmutatta. A DVSC három vereséggel érkeztek a Groupama Arénába, és 2-0-s hátrányból állt fel, ez is mutatja a csapat erejét" – mondta Leandro.



A Ferencváros először játszott döntetlent az idei bajnokságban, ám a pontvesztés ellenére is egy ponttal vezeti a tabellát a Paks előtt, ráadásul egy meccsel kevesebb játszott üldözőinél.