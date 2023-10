Ezt mondta a góljáról Varga Barnabás

A csoportjában listavezető magyar labdarúgó-válogatott őrült mérkőzésen győzte le szombat este a szerb csapatot Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen a Puskás Arénában, így ha kedden Litvániában is begyűjti a három pontot, akkor kijut a jövő évi, németországi Eb-re. A mérkőzés után a magyar csapat első gólját szerző Varga Barnabás nyilatkozott az M4 Sport kamerái előtt.

Nagyon hasonló gólt szereztem, mint a Fiorentina ellen, őszintén szólva teljesen ugyanaz volt az akció, már előre néztem, hogy vissza kell lépnem, mert a rövidre már nem lett volna jó a beadás. Szerencsére Nego észre vett, jól adta be, úgyhogy a befejezésnél nem volt nehéz dolgom. Persze, szerencsénk is volt, de a jobb csapatnak van szerencséje. A csapat mindent megtett ezért a győzelemért, és megérdemelten nyertünk 2-1-re. Nyilván belőlem is sokat kivett ez a meccs, már a 80. percben elkezdett görcsölni a vádlim, pár perccel később le is cserélt a mester, de igazság szerint

futottam volna még a végéig. Végig kompaktak voltunk, az oldalsó beadásokból voltak veszélyesek, azokból három-négy, de azon kívül játékban nem igazán tudtak áttörni minket, szóval jól álltuk a sarat és ez volt a legfontosabb" - mondta Varga, aki a harmadik gólját szerezte a selejtező sorozatban.