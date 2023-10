Itt az újabb magyar csoda, itt az újabb fantasztikus győzelem a szerbek ellen

A labdarúgó Eb-selejtező G-csoportjának 7. fordulójában Magyarország 2-1-re nyert Szerbia ellen a telt házas Puskás Arénában. Az eső félidő 20. percében Varga Barnabás szerzett vezetést, majd a 33. ercben egy szögletet követően tudott egyenlíteni Sztrahinja Pavlovics fejesével Szerbia. Azonban azonnal a középkezdés után jött az újabb magyar gól, méghozzá Sallai Roland bombája révén, így 2-1-es magyar előnnyel mentek a csapatok a szünetre. A második félidő elején Mitrovics kétszer is lesről talált be, majd Varga fejelt a kapufára, ziccerek is kimaradtak, de újabb gól nem esett, így Litvániában kiharcolhatja a kijutást az Eb-re Marco Rossi csapata.

A szerbek elleni csoportrangadóra percek alatt elkelt az összes jegy a Puskás Arénába, így nem volt meglepő, hogy már a találkozó előtt órákkal fantasztikus volt a hangulat a stadion környékén. A magyar válogatott szurkolói csoportja, a Carpathian Brigade '09 a Verseny utcából vonult át a találkozó helyszínére.

A fanatikusok közvetlenül a meccs előtt is kitettek magukért, ugyanis lenyűgöző élőképpel készültek a Puskás Arénában, így már csak a játékososkon múlt, hogy a talákozót követően is ünnepi maradjon a hangulat. A fanatikusok az egyik legismertebb magyar betyárt, Rózsa Sándort jelenítették meg:

Marco Rossi csapata abban a tudatban léphetett pályára szombaton, hogy újabb sikerrel hárompontos előnyre tenne szert a második szerbekkel szemben, a harmadik és ezúttal szabadnapos montenegróiaktól pedig öt pontra eltávolodna, így jövő kedden, a nyolcadik körben akár matematikailag is bebiztosíthatná a kijutását Litvániában.

A mérkőzés hatalmas magyar rohamokkal kezdődött, de az első pár percben a beadások után fel tudtak szabadítani a szerb védők, vagy éppen Vanja Milinkovics-Szavics vetődött ki jól a kapujából.

A 8. percben Zsivkovics beadása után Mitrovics került a földre Szalai Attila mellett, de a játékvezető nem ítélt büntetőt a szerb támadó színészkedéséren nem sokkal később Nemanja Gudelj távoli lövését védte könnyedén Dibusz Dénes. A folytatásban kiegyenlített csata folyt a pályán, a kezdeti rohanás után mezőnyjátékot láthattak a szurkolók.

A 15. percben mindkét oldalon adódott egy-egy nagy lehetőség: előbb Gacsinovics tört be a tizenhatoson belülre a bal oldalon, de a lövés helyett inkább passzolt, így Szalai el tudta rúgni a labdát az érkező szer támadó elől, majd a magyar-kontra végén Szoboszlai őrjítette meg szerb védelmet, majd lekészítette a labdát Negónak, akinek a 16 méteres lövésébe Gudelj belevetődött.

A 17. percben a szerbek vezettek egy kontrát, Zsivkovics szerencsére későn passzolt Mitrovicsnak, így a kimozduló Dibusz menteni tudott, majd Gacsinovics nem találta el a labdát Kerkez Milos szorításában.

A 20. percben szerezte meg a vezetést a magyar válogatott: Sallai Roland adott egészen elképesztő labdát a jobbszélen kilépő Negónak, aki begyalogolt a kapuig, de lövés helyett visszagurított Varga Barnabásnak, aki hét méterről a jobb alsó sarokba lőtt (1-0). A Fradi csatára ezzel a harmadik gólját lőtte az Eb-selejtező sorozatban.

A 27. percben Nego adhatott be a jobb oldalról, az alapvonalról, hiába érkezett jól a labda, sajnos középen nem volt érkező. A 33. percben egy rövid passzra Mitrovics csapott le, Dibusz kifutott a kapujából, a szerb támadó elhúzta mellette a labdát, de nagyon kisodródott, így végül Szalai fel tudott szabadítani.

A 33. percben egyenlítettek a szerbek: Egy jobb oldali szögletre Sztrahinja Pavlovics robbant be, és négy méterről a kapu jobb oldalába csúsztatott, Dibusznak esélye sem volt.

Azonban nem sokáig örülhettek a vendégek, a középkezdés után ugyanis azonnal vezetést szerzett ismét a magyar csapat. Sallai Roland kapott egy átadást Negótól, egy sarokkal való gyönyörű átvétel után 19 méterről a jobb felső sarokba bombázott. Sallai a 12. gólját lőtte a magyar válogatottban.

Az első félidő hátralévő idejében még próbálkoztak a szerbek, de nem tudtak igazán veszélyesek lenni a kapura, így 2-1-es magyar előnnyel mentek a szünetre a csapatok.

A második játékrész elején próbáltak letámadni a szerbek, olykor sikerrel is tették, de szerencsére igazán nagy helyzetet nem tudtak kialakítani. Az 50. percben Mitrovics talált közelről a kapuba, de már lesről tette, így maradt a 2-1-es magyar vezetés. Az 53. percben ismét gólt lőttek a szerbek, de ezt is lesről, ezúttal is Mitrovics talált be, de az előkészítő Tadics lesen volt.

Mindenesetre a két lesgól figyelmeztető kellett, hogy legyen a magyar válogatottnak.

Marco Rossi csapata kicsit feljebb is merészkedett, és próbált távoli lövésekkel veszélyeztetni, de a szerbek blokkolták ezeket a próbálkozásokat. A magyar válogatott cserékkel próbált frissíteni a 63. percben, Nego és Styles ment le, Bolla és Kalmár állt be.

A 68. percben hatalmas magyar lehetőség maradt ki, amikor gyors kontratámadás végén Szoboszlai tette ki a labdát balra Szalai Attilának, aki középre ívelt, az érkező Varga Barnabás pedig 10 méterről a felső lécre fejelt.

Nem sokkal később a szerbek is a kapufát találták el, méghozzá egymás után kétszer is, előbb Tadics elé került a labda, aki nyolc méterről a bal kapufára lőtt, majd a kipattanót Pavlovics is a bal kapufára lőtte.

A 72. percben magyar meccslbda maradt ki, amikor Sallai ugratta ki Bollát, aki kilépett ziccerben, de a közeli lövése elment a bal kapufa mellett. Pillanatokkal később Sallai bal oldali beadását nem tudta jól megcsúsztani Varga Barnabás a rövid oldalon.

Varga a 82. percben fejjel is veszélyeztetett nyolc méterről, de Vanja Milinkovics-Szavics magabiztosan hárított. Mint kiderült, ez volt az utolsó megmozdulása a meccsen a Fradi támadójának, a helyére Ádám Martin érkezett. A 85. percben mindkét oldalon adódott egy-egy lehetőség, de újabb gól továbbra sem esett.

Ahogy a mérkőzés hajrája és az indokolatlanul hosszú, hatperces hosszabbítás sem hozott újabb gólt - "csak" kettő hatalmas Dibusz-bravúrt -, így a magyar válogatott 2-1-re nyert és kedden Kaunasban ki is harcolhatja az Eb-szerepelést.

A 2024-es, németországi kontinensviadalra az első kettő válogatott utazhat az ötösből.

A lefújás után a francia bíró Kalmár Zsoltot kiállította, mert a magyar játéos és a szerbek kapusa szóváltásba keveredett.

Eb-selejtező, G csoport, 7. forduló:

Magyarország-Szerbia 2-1 (2-1)

Puskás Aréna, 58 215 néző, v.: Francois Letexier (francia)

Magyarország: Dibusz - Fiola (Botka, 74.), Lang, Szalai A. - Nego (Bolla, 62.), Nagy Á., Styles (Kalmár, 62.), Kerkez - Sallai (Kata, 74.), Szoboszlai - Varga B. (Ádám, 84.)

Szerbia:V. Milinkovic-Savic - Erakovic (Tadic, a szünetben), Milenkovic, Pavlovic - Zivkovic (Radonjic, 75.), Gudelj, S. Milinkovic-Savic, Terzic (Kostic, a szünetben) - Lukic (Ratkov, 84.), Mitrovic, Gacinovic (Djuricic, 67.)

gólszerzők: Varga B. (21.), Sallai (34.), illetve Pavlovic (33.)

sárga lap: Varga B. (78.), Botka (93.), Kalmár (94., lefújás után), illetve Milenkovic (77.)

kiállítva: Kalmár (a lefújás után)

A csoport másik mérkőzésén:

Bulgária-Litvánia 0-2 (0-1)

A csoport állása:

1. MAGYARORSZÁG 5 4 1 0 9-2 13 pont

2. Szerbia 6 3 1 2 10-6 10

3. Montenegró 5 2 2 1 5-5 8

4. Litvánia 6 1 2 3 6-10 5

5. Bulgária 6 - 2 4 3-10 2

