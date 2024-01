Eldőlt a Manchester United bukott sztárfocistájának sorsa

Sajtóhírek szerint hosszú ideje húzódó találgatások végére tett pontot a Manchester United és a Borussia Dortmund azáltal, hogy mindenben megegyezett Jadon Sancho átigazolásáról. A kegyvesztetté vált angol válogatott szélső ráadásul sokat sejtető célzást tett a közösségi médiában, így hamarosan aláírhatja kölcsönszerződését a német csapatnál.

A The Athletic értesülései szerint Jadon Sancho szerdán utazik Németországba, hogy aláírja az idény végégi szóló kölcsönszerződését, amely nem tartalmaz vételi opciót.

Korábbi csapatához menekül a Unitednél megbukott focista

Az angol válogatott szélső 2021-ben éppen a Borussia Dortmundtól igazolt a Manchester Unitedhez, 73 millió fontért. Bár Manchesterben nagy reményeket fűztek a támadóhoz, az első két szezonjában csak szenvedett, a mostani idény elején pedig még rosszabbra fordultak a dolgok a számára, ugyanis még szeptemberben kikerült az első csapatból, miután összeveszett Erik ten Hag vezetőedzővel. Sancho ezt követően a United első csapatától távol edzett, de januárban mindenképpen szeretett volna csapatot váltani, hogy esélye legyen bekerülni nyáron az angolok Eb-keretébe.

Nos, a hónapok óta tartó találgatások után, úgy tűnik, eldőlt Sancho sorsa, amit egy sejtelmes célzással is megerősített a közösségi médiában. Az átigazolási hírekben rendre jól értesült olasz újságíró, Fabrizio Romano arról számolt be, hogy a szélső a szezon végéig kölcsönben visszatér a korábbi csapatához, a Dortmundhoz, a bejegyzést pedig maga a játékos is kedvelte az X-en.

A hírek szerint az angolok négymillió euróért adják kölcsön Sanchót, a Dortmund pedig fedezi majd a játékos fizetésének egy részét, míg a United a teljesítményétől függő bónuszokat kaphat. A 23 éves játékost 2026 nyaráig köti szerződés a Manchester Unitedhez.

Sancho korábban négy éven át játszott Dortmundban, ahol 137 meccsen 50 gólt szerzett és 64 gólpasszt adott, ezzel szemben a United színeiben csupán 12 gólt és hat gólpasszt tudott összehozni 82 meccs alatt.