BL-győztes focista bukkant fel a Fradi edzőközpontjában

Miközben a Ferencváros játékosai a spanyolországi edzőtáborban készülnek az idény folytatására, egy Bajnokok Ligája-győztes legenda tűnt fel a klub népligeti edzőközpontjában.

A 10-szeres brazil válogatott hátvéd, mint azt a ferencvárosi klubmédiának adott nyilatkozatában elmondta, nem a Konferencia-liga tavaszi idényére készülő csapatot fogja erősíteni, csupán jóbarátját, Hajnal Tamást érkezett meglátogatni Budapestre.

"Boldog vagyok, hogy itt lehetek, és láthatom egy kedves barátomat. Az UEFA-nál találkoztunk, együtt végeztünk el egy kurzust, azóta is tartjuk a kapcsolatot Hajnal Tamással" – mondta Maxwell, aki összesen kilenc trófeát nyert a Barcelonával, köztük 2011-ben a Bajnokok Ligáját.