A Fradi új igazolása elárulta miért választotta a magyar bajnokot

A Ferencváros szerdán mutatta be hivatalosan új igazolását, az örmény válogatott jobbszélsőt, Edgar Szevikjant, aki most már azt is elárulta, miért mondott igent a magyar bajnokcsapat ajánlatára.

A 22 éves, négyszeres örmény válogatott szélső érkezése már napokkal korábban biztosnak tűnt, miután több orosz forrás is egybehangzóan állította, hogy az élvonalbeli Pari Nyizsnij Novgorod egyik legjobbja a zöld-fehérek játékosa lesz. Szevikjanért végül 1,1 millió eurót fizetett a Ferencváros, ő pedig most elárulta, hogy miért is bólintott rá a magyar bajnok ajánlatára.

"Hallottam már korábban is a Ferencvárosról, hiszen évek óta szerepel a nemzetközi porondon, ráadásul figyelemre méltó teljesítményt nyújt. Amikor meghallottam, hogy érdeklődnek irántam, rögtön arra gondoltam, ez egy komoly lehetőség számomra ahhoz, hogy nemzetközi szinten nézve is fejlődjek, és része legyek az európai labdarúgás vérkeringésének – nyilatkozta a leigazolása után a Fradi Médiának Edgar Szevikjan. A 22 éves futballista tudja, hogy a klubnak hatalmas szurkolótábora van, a támogatásuk pedig érzelmileg rengeteget jelent egy futballistának. Csapattársai közül személyesen senkit sem ismer, egyedül Cristian Ramírez ellen játszott Oroszországban, teszi hozzá a Metropol cikke.

De emellett volt valaki, akinek a személye különösen nagy súllyal nyomott a latban a döntés meghozatalakor. Ő pedig nem más, mint a Fradi edzője, Dejan Sztankovics. Szevikjan ugyanis elmondása szerint rendkívül tiszteli a Lazio és az Internazionale korábbi sztárját. A sorozatban ötödik idényében európai kupa főtábláján szereplő Fradit az egyre jobb eredmények mellett a sztáredző személye csak még vonzóbbá teszi a kiszemelt játékosok számára.