Barcelonába igazolhat a Manchester Unitedtól szexuális erőszak miatt kirúgott focista

A The Sun értesülései szerint a spanyol labdarúgó-bajnokságban szereplő FC Barcelona komolyan fontolgatja a Manchester Unitedtól szexuális erőszak miatt elküldött Mason Greenwood leigazolását.

A spanyol élcsapatok folyamatosan figyelik a Manchester United korábbi sztárját, a legközelebb pedig a Barcelona áll Greenwood megszerzéséhez, akinek kölcsönben szerepel a Getafe csapatánál.

A The Sun úgy tudja, hogy a 22 éves támadónak a Barcelona lenne az álomigazolás, és jelezte az ügynökének, hogy mindent kövessen el annak érdekében, hogy az üzlet létrejöhessen.

A Barcelona szeretné leigazolni Greenwoodot, ő pedig oda akar költözni. A következő lépés, hogy a klubok megegyezzenek.

A Manchester United el akarja adni a játékost, a menedzser pedig elfogadta, hogy Greenwood nem tér vissza. Mindenki azon a véleményen van, hogy mindkét fél számára az a legjobb, ha új lapot nyitnak. Bármilyen tehetséges is Greenwood, a klubhoz való visszatérése visszalépés lenne, miközben az új társtulajdonosok egy új fejezet kezdetén állnak" - nyilatkozta a The Sun informátora, aki azt is elárulta, hogy Greenwood barcelonai szerződése számos kiegészítést tartalmaz majd, attól függően, hogy az angol támadó hány meccset játszik majd a csapatban, és hogy vissza tud-e kerülni az angol válogatottba.

„Masonnek az a célja, hogy visszakerüljön az angol válogatottba. Ezt majd az idő eldönti, de jelenleg arra koncentrál, hogy nevet szerezzen magának a La Ligában is. A Getafénál azonnal belecsapott a lecsóba, jól játszik, ezért is akarja őt a Barcelona" – tette hozza a bulvárlap bennfentes forrása, aki hozzátette, hogy az idei szezonban a nagy klubok már hatszor küldtek megfigyelőket a Getafe meccseire Greenwood miatt, a beszámolók pedig elsöprően pozitívak voltak a 22 éves támadóról.

Greenwoodnak azért kellett távoznia a Manchester Unitedtól, mert 2022 januárjában letartóztatta a rendőrség szexuális erőszak és bántalmazás gyanújával. Mindezzel a barátnője vádolta meg, aki egyébként nem sokkal az eset után gyereket szült neki.

A 21 éves angol csatárt a klubja felfüggesztette, óvadék ellenében pedig a bíróság szabadlábra helyezte.

Bár az első tárgyalást 2023. november 27-re írták ki, az angol támadó fellélegezhetett, ugyanis a manchesteri rendőrség tavaly februárban bejelentette, hogy minden vádat ejtenek vele szemben.

Az angol válogatott támadót azonban nem vették vissza a csapatba addig, amíg a Manchester United le nem folytatta a saját belső vizsgálatát. Miután ez lezárult, a klub honlapján megjelent közleményből kiderült, hogy Greenwood többet nem lép pályára a Manchester Unitedban.

A Manchester United először azt tervezte, hogy Greenwoodot visszahívja az első csapathoz. Azonban a klub vezetői meggondolták magukat, ugyanis az erőszakkal vádolt játékos visszatérése miatt a klub dolgozó közül néhányan még a felmondást vagy a sztrájkot is fontolgatták.

Az egyszeres angol válogatott támadónak 2025 nyarán jár le a szerződése a Manchester Unitednál, a piaci értéke - a rossz hírneve és a másfél év múlva lejáró szerződése miatt - csupán 7,5 millió euró.