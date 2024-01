Brutális extrákkal telepakolt csodaautóval lepte meg magát a Real Madrid sztárja - képek

A Real Madrid labadrúgócsapatának belga válogatott kapusa, Thibaut Courtois egy egyedi gyártású Porsche 992 GT3 RS-t vásárolt magának.

A Real Madrid első számú kapusa még augusztusban szenvedett súlyos térdsérülést, ami miatt szinte biztos, hogy ebben a szezonban már nem lép pályára. Azonban a belga kapus nem tétlenkedik, a regeneráció mellett most bőven jut ideje arra is, hogy némiképp kényeztesse magát, ezért a napokban meglepte magát egy új luxusautóval.

Courtois igencsak nagy autórajongó, olyannyira, hogy korábban még a Forma-1-es pilóták részvételével zajló simracing bajnokságban is részt vett egy-két futam erejéig, tavaly pedig megalapította a saját Forma-4-es csapatát. A belga sztár garázsában emellett olyan autócsodák állnak, mint egy Lamborghini Urus, egy 620 lóerős Ferrari Roma, vagy épp egy Mercedes AMG G63.

Közel 160 milliós Porschét vett a Real Madrid kapusa

A Bajnokok Ligája-győztes kapus most egy Porsche 992 GT3 RS-sel újított be, amelyért nem kevesebb, mint 342 ezer fontot (nagyjából 155 millió forint) költött, emellett két évet várt, mire elkészült, mivel a saját kérései, ötletei alapján építették meg az autót. Többek között a sztárfocista monogramjának felfestése is megtalálható az autó küszöbén. Az "alap" modell egyébként ennél jóval olcsóbb, körülbelül 212 ezer fontba (96 millió font) kerül.

A 992-es GT3 RS-nél az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt fektetett a Porsche az aerodinamikai fejlesztésekre. Az autó 3,14 másodperc alatt gyorsul fel százra, a végsebessége pedig 296 km/h.

A KRN Speed az Instagramon osztott meg néhány képet Courtois új autójáról, amelyről nemes egyszerűséggel annyit írt: "Ez finomabb, mint a belga csokoládé".

A 102-szeres válogatott hálóőr 2018-ban a Chelsea-től érkezett a Real Madridhoz, amellyel három bajnoki címet, 2022-ben pedig Bajnokok Ligáját nyert és a Liverpool elleni párizsi döntőben a mérkőzés legjobbjának is megválasztották.