A vasárnap esti Kazincbarcika-Honvéd NB II-es meccsen történt nézőtéri botrányról egyre több videó kerül fel az internere. Most azt mutatjuk meg, ahogy a viperával és literes gázspray-vel felszerelkezett biztonsági őrök megindulnak a Honvéd-szurkolók felé. Mindez a találkozó 70. percében történt.

A meccset 1-0-ra a Kazincbarcika nyerte meg. A nézőtéri botrány miatt a mérkőzésen 11 percig állt a játék, mert a bíró nem engedte meg a folytatást. A kényszerszünetet követően aztán lehetett folytatni a meccset, így legalább az befejeződött.

A kazincbarcikai eset az utóbbi évek legsúlyosabb nézőtéri botránya volt.

Természetesen a Facebookon és más közösségi oldalakon a meccsen jelenlévő drukkerek eltérő szempontokból közelítik meg az eseményeket. A hazai drukkerek szerint a Honvéd-szurkolók viselkedése váltotta ki ezt az eseményt, a Honvéd-szimpatizánsok viszont azt mondják, hogy folyamatosan provokálták őket a helyi rendezők. Egyes barcikai vélemények szerint nem véletlen, hogy a biztonságiak megfutamodtak a vendégdrukkerek elől, hiszen azok többszörös túlerőben voltak. Így nem csoda, hogy amikor azt érezték, hogy a tömeg megindul ellenük, futni kezdtek.

Nézőtéri attak Kazincbarcikán

Fotó: Kolorline - Kazincbarcika

Hogy pontosan ki ütött először, azt nagyon nehéz lenne utólag megmondani. De az is tény, hogy a rendezők viperákkal és könnygázzal támadták meg a mintegy 500 fős Honvéd-tábort. Szóvá tették azt is, hogy a rendezők válogatás nélkül ütöttek-vertek mindenkit, hogy nők és gyerekek kerültek veszélybe. A Honvéd-szurkolók azt is elmondták, hogy a csapat eddigi összes idegenbeli NB II-es mérkőzése balhémentesen zajlott le. A barcikai volt az első olyan meccs, ahol kitört a botrány.

Itt vannak a viperás-gázspray-s őrök

Fotó: Kolorline - Kazincbarcika

Az ügynek minden bizonnyal az MLSZ fegyelmi bizottsága előtt lesz majd folytatása. A Borsod Vármegyei hírportál, a BOON közben arról is beszámolt, hogy a pályára kiérkező rendőrök egyáltalán nem avatkoztak bele a konfliktusba.