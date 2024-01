Korábbi Juventus-csatárt igazolt a Kisvárda

Andrija Filipovic személyében horvát csatár érkezett az OTP Bank Ligában szereplő Kisvárda labdarúgócsapatához.

Az NB I-es tabella sereghajtója honlapján jelentette be, hogy a 26 éves támadó csatlakozott a kerethez a törökországi Sidében, ahol az együttes téli felkészülését tölti.

"Új játékosunk több szerepkörben is bevethető, ez is amellett szólt, hogy megszerezzük őt. Olyan ballábas játékosról van szó, aki a pontrúgások elvégzésénél is veszélyes, ilyen futballistára is szükségünk van ahhoz, hogy hatékonyabbak legyünk" - idézte a holnap Révész Attila sportigazgatót.

Filipovic másfél évet pallérozódott a Juventus utánpótláscsapatában, kölcsönben megfordult a szintén olasz Speziánál, majd a Siena csapatánál is. Ezt követően visszatért Horvátországba, majd Hollandiában és Albániában is játszott, az utóbbi két évet pedig Kazahsztánban töltötte.