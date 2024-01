Szoboszlai Dominik is rosszul járhat a sokkoló liverpooli bejelentés után

Pénteken mindent elsöpört a nemzetközi foci világában a hír, hogy Jürgen Klopp szezon végén távozik a Liverpooltól. A német menedzser távozásának híre mindenkit meglepett, pedig nem hirtelen döntést hozott, régóta érlelődött benne a gondolat. Klopp távozásának híre önmagában is érdekes, de nekünk, magyaroknak most duplán is fontos, hiszen a német szakember csábította Liverpoolba a magyar válogatott csapatkapitányát, Szoboszlai Dominikot, így az is kérdés, mi lesz így a magyar focista sorsa.

Jürgen Klopp mindenkit meglepett, pedig számítani lehetett a döntésére

Jürgen Klopp szezon végén távozik a Liverpooltól. Azt nem lehet mondani, hogy nem hozta azt, amit vártak tőle, hiszen 30 év szünet után bajnoki címet nyert a csapattal, de megnyerte csapata élén a Bajnokok Ligáját, az FA-kupát, a Ligakupát, az európai Szuperkupát és a klubvilágbajnokságot is. Talán egy dolgot bánhat, a 2016-os, elbukott Európa-liga finálét, de a többi címmel azóta bőven kárpótolta a szurkolókat és saját magát is.

A stábtagok közül az első hírek alapján távozik Pepijn Lijnders és Peter Krawietz is, valamint Vitor Matos is. Lijnders számít Klopp első számú segítőjének, akinek komoly beleszólása van taktikai dolgokba is, ő minden bizonnyal vezetőedzőként óhajt majd dolgozni valahol. Klopp bejelentése után nem sokkal jött a hír, hogy a csapat sportigazgatója is távozik.

Az 56 éves Klopp 2015 októberében lett a Liverpool menedzsere, Brendan Rodgers helyét vette át. A klub akkor a 10. helyen állt a bajnokságban. A német harmadik meccsén nyert először, a Chelsea-t verték akkor 3-1-re. A Liverpool abban a szezonban a nyolcadik lett, és elbukta a Ligakupa, valamint az Európa-liga döntőjét is.

Jürgen Klopp azóta a Liverpool történetének legjobb győzelmi mérlegével bíró szakembere lett (azok közül, akik legalább 50 meccsen vezették a csapatot), ugyanis a meccseinek 60 százalékát megnyerte és senkinek nem sikerült BL-t, bajnokságot, Ligakupát és FA-kupát is nyernie a Vörösökkel.

Klopp már novemberben bejelentette a klub vezetőinek, hogy szezon végén távozik, de azt egyelőre nem tudni, a nyilvánossággal miért most közölték, talán a hír kiszivárgástól félt a német és attól, hogy más mondja majd el a szurkolóknak és a csapatnak a fontos hírt.

"Megértem, hogy ez most elsőre sokk-ként hatott sok ember számára, de természetesen meg tudom magyarázni, legalábbis megpróbálom. Mindent szeretek ebben a klubban, mindent szeretek a szurkolóinkban, szeretem a csapatot, a stábot. Az, hogy mégis meghoztam ezt a döntést, azt mutatja, hogy biztos vagyok a dolgomban. Arról van szó, hogy kifogytam az energiából. Nincs semmi bajom, de nyilvánvalóan tudtam, hogy egyszer be kell majd ezt jelentenem, de teljesen jól vagyok. Tudom, hogy nem tudom elvégezni ezt a munkát újra, újra és újra. A közös évek után, a sok együtt töltött idő után, azok után, amiket együtt átéltünk, a tiszteletem csak nőtt irántatok, a szeretetem csak nőtt felétek, így csak egy dologgal tartozhatok, az pedig az őszinteség. Talán kicsit el kell mondanom azt is, hogy a munkám nem csak annyi, ami kívülről látszik. A dolgok többsége valóban az oldalvonal mellett és az edzéseken történik, de amikor a szezon kezdődik, már a következővel is kell foglalkozni. Amikor ütünk és a lehetséges igazolásokról és a nyári edzőtáborról beszélgettünk, nem voltam benne biztos, hogy még ott leszek, ez pedig meglepett és elkezdtem gondolkodni. Az előző szezon nagyon nehéz volt, voltak olyan időszakok, amikor talán más kluboknál már megköszönték volna a munkámat, de ez persze itt nem történt meg. Nagyon fontos volt, hogy a csapatot visszatereljem a helyes útra, csak erre tudtam gondolni. Hamar észleletem, hogy ez sikerült, hiszen nagyon jó a csapat, jó az életkor, komoly potenciál van benne, és ezt követően tudtam újra magammal foglalkozni. Nem ez, amit tenni akarok, de de azt gondolom, ez a helyes. Lesz idő majd a búcsúra, talán az utolsó hazai meccsen, de most nem ezzel kell foglalkozni. A külvilág majd fel akarja ezt használni ellenünk, de mi vagyunk a Liverpool, voltak már nehezebb időszakaink, hozzuk ki ebből is a legjobbat, hozzunk ki mindent ebből a szezonból, hogy legyen min mosolyogni, amikor majd visszagondolunk erre" – mondta Klopp az első amolyan búcsúvideójában.

Kloppnak 2026 nyaráig volt szerződése a Liverpoollal, korábban többször is beszélt arról, hogy nem valószínű, hogy utána még marad, de az, hogy hamarabb távozik, az sokakat meglepett.

Szinte lehetetlen lesz pótolni

Kopp első két teljes szezonjában negyedik lett a Liverpool, 2019-ben nyert először trófeát, amikor a Tottenham ellen megnyerte a Bajnokok Ligáját, ekkor már túl volt a csapat egy vesztes döntőn is, a Real Madrid ellenében. 2020-ban megnyerte a Liverpool története első bajnoki címét a Premier League érában, úgy, hogy az azt megelőző szezonban egy ponttal maradt le a Manchester City mögött. 2022-ben akár négy trófeát is nyerhetett volna az angol csapat, de meg kellett elégednie az FA-kupával és a Ligakupával, a Manchester City elhappolta a bajnoki címet, miközben a Real Madrid újra megverte őket a BL-döntőben.

Sokszor láttuk már, hogy nem egyszerű átvenni a csúcson egy csapatot, és most sem lesz az egy olyan korszakos egyéniségtől, mint amilyen Jürgen Klopp volt Liverpoolban. A szurkolókat az első reakciók alapján sokkolta a hír, pláne azután, hogy 2022-ben meghosszabbította az eredetileg 2024-ig tartó szerződését 2026-ig.

Klopp korábban többször is elmondta, hogy nem tartja kizártnak, hogy 2024-ben távozik, és szünetet is tart az edzősködésben, abban az esetben, ha nem érzi majd magában a kellő energiát ahhoz, hogy tovább végezze a megkezdett munkát, de végül mégis szerződést hosszabbított.

Klopp a célját úgy tűnik elérte, azon kívül, hogy szinte mindent megnyert a csapatával, azt is, hogy ütőképes csapatot hagy majd hátra, 2023 nyarán ugyanis teljesen átalakult a csapat kerete, főleg a középpálya, ahová érkezett többek között Szoboszlai Dominik is. A Liverpool négy sorozatban is versenyben van: vezeti a bajnokságot, döntőben van a Ligakupában és még áll az Európa-ligában és az FA-kupában is.

Kloppot az eredményei mellett a szurkolókkal való kapcsolata miatt is nagyon nehéz lesz pótolni, ami azért is lehet ennyire erős, mert 30 év után hozta vissza a bajnoki címet a városba. Kopp úgy érkezett Liverpoolba, hogy előtte Rafa Benítez és Rodgers is volt második a csapattal, de ketten együtt csak egy trófeát szereztek.

Klopp eddigi mérlege Liverpoolban:

466 meccs

283 győzelem

105 döntetlen

78 vereség

972 lőtt gól

469 kapott gól

És jöjjön még egy statisztika: A Premier League-ben csak Guardiolának van jobb meccsenkénti pontátlaga (2,32), mint Kloppnak (2,16), aki Sir Alex Fergusont (2,12) is előzi ebben az összevetésben.

Mi lesz Szoboszlai Dominik sorsa?

Az edzőváltás soha sem egyszerű, akkor sem, ha a játékosok és a klubvezetők fel vannak rá készülve, ezt is láttuk már sokszor sok helyen. Szoboszlai Dominik nyáron kis túlzással mindent a nulláról kezdhet az új edzőnél. Neki is nagyon fontos lesz a következő pár hónap és a nyári Európa-bajnokság, mert abban biztosak lehetünk, hogy a kiszemelt edző vagy edzők már fél szemmel a Liverpoolra is figyelnek és ki lehet alakítani egy pozitív képet.

Szoboszlai Kloppnál azonnal alapember lett, ami nem is csoda, hiszen a 70 millió eurós árcédulájával nehéz lett volna kihagyni a kezdőből, ott pedig azonnal bizonyított, hogy lehet rá számítani. Szoboszlaival a pályán és azon kívül is egy nyelvet beszélnek: ne feledjük, a magyar középpályás a Red Bull rendszeréből (Salzburg, Liefering, Lipcse) került ki, miközben annak az alapjait éppen az a Ralf Rangnick fektette le, akit a Gegenpressing egyik feltalálójaként emlegetnek, amit Klopp is előszeretettel alkalmazott, így mindig is felnézett rá.

Klopp egyből a mély vízbe dobta Szoboszlait, aki meghálálta a bizalmat, sérüléséig pedig alapembere volt a Liverpoolnak. Mindent megtett, amit a menedzser kért tőle, nem zavarta az sem, hogy számára szokatlanabb, védekezőbb felfogásban kellett fociznia.

Szoboszlai már 2020-ban elmondta, számára Klopp az álomedző, így biztosan nem lesz könnyű időszak neki az edzőváltás ideje. Egy új edző kinevezése mindig magában rejti azt a veszélyt, hogy az új szakember hoz magával pár játékost, akikben bízik, akik az előző csapatánál esetleg a játékosai voltak, de Szoboszlainak nem kell aggódnia, ha ugyanazt hozza második liverpooli félévben is, amit az elsőben. Abban is biztosan lehetünk, hogy a Liverpoolnál megpróbálnak majd olyan utódot keresni, aki érti és ismeri a Liverpool jelenlegi filozófiáját és akkor nem nem kell félnie a magyar klasszisnak.

A cél már csak az lehet, hogy közösen még nyerjenek valamit a következő négy-öt hónapban.

Ki követheti Kloppot?

A fogadóirodák és a liverpooli szurkolók szerint is a csapat korábbi játékosa, Xabi Alonso lehet a megoldás, akinek a vezetésével még mindig veretlen ebben a szezonban a Leverkusen, amely vezeti a német bajnokságot.

Klopp bejelentése után Alonso már tartott is sajtótájékoztatót csapata meccse előtt, és nem hagyhatták ki a kérdést, mik a tervei ezek után?

„Mindenek előtt nagyon meglepett a döntés. Nagyon tisztelem Jürgent, nagy csodálója vagyok, már a liverpooli munkája előtt is nagyon tetszett, amit láttam tőle itt, Németországban. Az elmúlt évek fényében még nagyobb tettnek tűnik, amit itt és Angliában is elért. Pillanatnyilag nagyon boldog vagyok itt, élvezem a munkát. Minden nap, minden meccs egy új kihívás, intenzív, de ugyanakkor nagyon izgalmas időszakot élünk. Nem vagyok abban a helyzetben, hogy most a folytatáson gondolkodjak, csak a jelenre koncentrálok, jó helyen vagyok és nagyon évezem" – futotta le a kötelező köröket a spanyol szakember, aki a Liverpoollal nyert Bajnokok Ligáját és a spanyolokkal világbajnoki címet is.

Az angol fogadóirodáknál Xabi Alonso után Roberto De Zerbi, a Brighton jelenlegi menedzsere számít még esélyesnek, valamint Pep Lijnders, Klopp jelenlegi segítője, bár vele kapcsolatban ugye azt közölték, hogy ő is távozik a klubtól.

Csökkenő sorrendben még az esélyesek között van Julian Nagelsmann, Steven Gerrard, Luis Enrique, Diego Simeone, Luciano Spalletti és Antonio Conte, valamint Graham Potter is.