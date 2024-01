A magyar sport fellegvárában nem elégednek meg az eddigi csodákkal

Habár a 2023-as esztendő tele volt kihívásokkal, az idei évben is sokat kell majd dolgoznia a klubvezetésnek azon, hogy a DVTK minél több örömöt szerezzen a szurkolóknak és a klub támogatóinak. Sántha Gergely, a DVTK elnöke értékelte a mögöttünk hagyott hónapokat és természetesen szót ejtett az idei célkitűzésekről is.

Telt házas meccsek, miskolci kosárcsoda

"Amennyiben szigorúan a 2023-as évet nézzük, akkor az első és a legfontosabb a labdarúgó csapat visszajutása az első osztályba, amit bajnokként és rekordpontszámmal sikerült elérni, egyértelmű dominanciával a másodosztályban. Ismét volt két hazai, telt házas mérkőzésünk: a másodosztályú bajnokavató és ősszel a Ferencváros elleni rangadó - ez nagyon jó érzéssel töltött el, és mutatja a klub erejét és népszerűségét. Az elmúlt fél évben bebizonyítottuk, hogy a DVTK a magyar futball fellegvára, és a célunk, hogy ezt a fellegvárat tovább építsük" - kezdte az interjút Sántha Gergely a klub honlapjának.

Hozzátette, a másik büszkeségük a kosaras lányok szereplése: a csapat szó szoros értelmében végig verte Európát, szinte az összes komolyabb ország bajnok vagy kupagyőztes csapatát sikerült két vállra fektetni.

"Csak egy idegenbeli mérkőzésen tudtam személyesen szurkolni, ez Londonban volt, de rendkívül felemelő érzés elutazni egy világvárosba, látni az ottani dimenziókat, és ezt követően személyesen átélni azt, hogy egy remek mérkőzést követően a diósgyőri lányok hagyják el győztesen a pályát. Ez egy plusz, nagyon pozitív érzelmi töltetet ad az embernek."

A DVTK elnöke elárulta, a 2024-es év első heteit is számítva a történelmi siker, hogy az Euroliga rájátszásába, Európa legjobb nyolc csapata közé tudott jutni a DVTK kosárlabda-csapata, mindenképpen kiemelendő, főleg egy olyan győztes mérkőzés lefújását követően, ahol a diósgyőri és a vendég Sepsi csapatai és szurkolótábora együtt énekelték el a magyar és a székely himnuszt. Völgyi Péter és csapata ezidáig az európai porondon legjobb eredményt elérő csapat a DVTK és Miskolc életében.

A magyar sport egyik fellegvárában szép a jövőkép is

"Mi Észak-Kelet Magyarországon egy nagyjából 3000 sportolót összefogó sportrendszert üzemeltetünk és tekintettel a kormányzattal, a sport adminisztrációval, a sport államtitkársággal és a szakági szövetségekkel folytatott magas szintű együttműködésre, meg tudtunk teremteni egy olyan struktúrát, amely stabil és válságálló, és ezeket a helyzeteket is túl tudja élni. Amikor a DVTK-t elkezdtük építeni, egy olyan klubot szerettünk volna létrehozni, ami hosszútávon fenntartható" - mondta Sántha Gergely, aki hozzátette, klubvezető máshogy gondolkodik, vagy máshogy látja a dolgokat, mint egy szurkoló, nem árt, ha két lábbal állunk a földön a célok meghatározásának pillanatában is.

"A labdarúgóinknál egy összeszedett, magabiztos játékkal a középmezőny eleje megcélozható. Az építkezés jelenlegi fázisában ezzel elégedettnek kell lennünk. Kosárlabdázóink már túlteljesítették a célokat az Euroligában, továbbjutottak a csoportból, innentől, ahogy a DVTK szurkolói is szoktak fogalmazni, „minden meccs ajándék". Minden esélyük megvan arra, hogy nagyon szép eredményeket érjenek el, nem szeretnék plusz terhet tenni a vállukra, ők is elég terhet tettek már a saját vállukra az eddigi szenzációs szereplésükkel. A jégkorongozóink szakmai vezetésének sikerült összeraknia egy olyan, fiatalokból álló, a helyi utánpótlásra támaszkodó csapatot, ami helyt tud állni a bajnokságban és nagyon szép eredményeket tudnak elérni így is. A lehetőségeikhez képest az eredmények nagyon jók. Minden klub életében ez az egyik legfőbb cél, hogy a saját nevelésű sportolók meg tudjanak kapaszkodni az első csapatban."

