Robert Lewandowski nevetségessé vált a Barcelona fordulatos meccsén - videó

A spanyol labdarúgó-bajnokság 23. fordulójában az FC Barcelona 3-1-re győzött a Deportivo Alavés otthonában.

A Barcelona Ilkay Gündogan asszisztja után Robert Lewandowski góljával szerzett vezetést a 22. percben – a német középpályásnak ez már a 9. gólpassza volt a szezonban, ennél többet még egyetlen idényében sem szerzett.

Lewandowski a gólja után egy nevetséges színészkedés miatt került középpontba: Antonio Blanco ugyan valóban hozzáért, de a lengyel csatár lassú reakcióideje alapján látszik, hogy alaposan rájátszott az esetre. Emellett szól az is, hogy Blanco nem kapott lapot a "szabálytalanságért".

Az Alavés a gólhátrány ellenére nem volt óriási nyomás alatt az első félidőben, ezt az is mutatja, hogy kétszer annyi (hat) kapura lövése volt a hazaiaknak.

Gyors gólváltás, majd Vitor Roque a főszerepben

A második félidő elején Gündogan megduplázta a szezon végén távozó Xavi együttesének előnyét, de az Alavés a középkezdés után rögtön visszaállította az egygólos különbséget a 19 éves Samu Omorodion fejesével. A nála is fiatalabb, csereként beállt Vitor Roque azonban a 63. percben megszerezte a Barcelona harmadik gólját is, innen pedig már nem volt kérdéses, hogy a katalánok hazaviszik a három pontot. A 72. percben ugyanakkor – 13 perccel a beállása után – Vitor Roque megkapta a (jogtalannak tűnő) második sárga lapját is, így emberhátrányban fejezték be a mérkőzést a vendégek. A spanyol tehetség Fernando Torres mögötta második legfiatalabb focistává vált az évszázadban, akit egy La Liga-meccsen kiállítottak a gólja után.

A sikerével a Barcelona immáron 14 bajnoki óta veretlen Baszkföldön, a tabellán pedig megerősítette a harmadik helyét.