Vadonatúj rendszer indul a válogatott meccseken, pontokat gyűjthetnek a szurkolók

Újítást vezet be a Magyar Labdarúgó-szövetség, amely egy új szurkolói klubrendszert vezet be, aminek a lényege az, hogy 2024-től a rendszeres mérkőzésre járók pontok gyűjtenek, amivel a jövőben előnyt élveznek majd a jegyvásárláskor, valamint további kedvezményekben is részesülnek.