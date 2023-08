Feldühítették Hosszú Katinka férjét

Vasárnap megszületett a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka gyermeke, aki a Layber-Gelencsér Kamília nevet kapta. Pici megszületése után a klasszis úszó közösségi-oldalát ellepték a gratuláló üzenetek, azonban az egyik ilyen kicsapata a biztosítékot Layber-Gelencsér Máténál, az úszóklasszis férjénél.

A Ripost szúrta ki, hogy Layber-Gelencsér Máté egyik instagramos hozzászólása elég megosztóra sikerült. A tavaly augusztus 22-én, amikor feleségül vette Hosszú Katinkán, a lagzin DJ Lennard alapozta meg a hangulatot a zenéivel. A lemezlovas most sokakkal egyetemben gratulált Katinkáéknak a kislányukhoz. Ezzel akadt gondja a boldog apukának.

A lemezlovas Instagram-bejegyzésében a következő szöveg állt:

„Ez a nap is eljött. Szívből gratulálok és jó egészséget az egész családnak, Hosszú Katinkának és Máténak! Örök emlék marad a tavalyi lagzitok... Talán fel sem fogtam akkor, mennyire szerencsés lehettem."

A lemezlovas két képet is megosztott a sztársportoló esküvőjéről, de az ifjú pár egyiken sem látszott, csak a bejáratnál lévő üdvözlőplakát, illetve egy egyedi pálinkás üveg. Vagyis túlságosan exkluzív dolgokat nem mutatott, amik ne tartoznának a külvilágra.

A DJ bejegyzése alá azonban odakommentelt Hosszú Katinka férje, aki dühösen reagált a gratulációra.

Nem engedélyeztük az esküvői képeink, videóink felhasználását! Felháborítónak tartjuk ennek publikálását. Kérlek, szedd le a posztot!" - írta a közösségi oldalakon Matt Layber nevet használó Gelecsér Máté.

A kommentelők nem értették a férfi stílusát, hiszen túl sok rosszat egy gratulációról szóló poszt nem okozhat. Főleg úgy, hogy az esküvőről már az esemény utáni napokban több kép is kiszivárgott.

A Ripost ezt követően szemlézgetett is a kommentekből, sokan pedig a lemezlovas védelmére keltek.

„Nem kell foglalkozni bizonyos személyekkel. Szerintem semmi rosszat nem csináltál azzal, hogy kitetted a posztot. De hát ilyen, amikor a sz*rt felteszik a polcra és lekvárnak képzeli magát... Azt hiszi mindenhova beszólhat, megmondhatja, ki hova és mit posztolja" - írta az egyik kommentelő, hogy támogassa a dj-t.

"Alapjában soha senkit nem olyan formában osztottam meg bárhol is, ami ha fordítva lenne, én nem örülnék. Azt elfogadom, hogy mindenkinek más az ingerküszöbe, és szerencsére már láttam elég napot, hogy beismerjem, ha hibáztam" - reagált Lennard.

„De itt mi a problémája a srácnak? Ők maguk is osztottak meg jó pár képet az esküvőről. Vagy tényleg ez háborítja fel annyira, hogy bár ők kitették a képeket Katinka nyilvános oldalára, ahol ország-világ láthatja, de más már nem teheti meg, mert ahhoz már túl privát az esküvő?" - írta egy másik hozzászóló.

A 34 éves Hosszú Katinka márciusban jelentette be, hogy várandós, pár héttel később azt is megjegyezte: a jövőre nézve vannak még tervei az úszásban. A világ- és Európa-bajnok úszó vasárnap közösségi oldalán tett közzé egy fotót kislányáról, és annyit fűzött hozzá: "Megszületett számunkra a világ csodája! Már most nagyon szeretünk Layber-Gelencsér Kamília".