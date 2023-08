Lionel Messi lebukott, Hosszú Katinka megmutatta tündéri kislányát, majdnem megvakult az F1-es pilóta

Szerdán is számos érdekes, szórakoztató és megdöbbentő esemény történt a hazai és a nemzetközi sportvilágban. Amennyiben lemaradt volna a legfontosabb hírekről, akkor most egy helyen megtalálja őket.

Hamarosan férjhez megy a magyar női pólóválogatott játékosa, Gurisatti Gréta. Az olimpiai- és Európa-bajnoki bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes magyar válogatott vízilabdázó megmutatta a közösségi oldalán, hogyan sikerült a lánybúcsúja.

A 33 éves Georganne Moline nem csak kiváló sportoló, de modellként is megállná a helyét. A dögös amerikai gátfutó a közösségi médiában hatalmas népszerűségnek örvend, ami a képeit látva egyáltalán nem meglepő.

Hosszú Katinka vasárnap jelentette be, hogy megszületett a kislánya, Layber-Gelencsér Kamília. A háromszoros olimpiai bajnok úszónő a férjével, Layber-Gelencsér Mátéval és újszülött gyermekével együtt már hazaért, most pedig először meg is mutatta a gyermekét.

Lionel Messi két góllal és egy tizenegyessel segítette továbbjutáshoz az Inter Miami labdarúgócsapatát a házigazda FC Dallas elleni Ligák Kupája-nyolcaddöntőben. Az argentin focista a második gólja előtt nem akármilyen turpisságot követett el.

A Forma-1-es riválisok egyre jobban kezdik érteni, mi áll a Red Bull nyitott DRS-nél jelentkező előnyének a hatterében.

Az AlphaTauri versenyzőjének, Cunoda Jukinak az edzője, Michael Italiano különös történetet elevenített fel, ami még a szezonnyitó Bahreini Nagydíj előtt történt meg kettejükkel.