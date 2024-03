A két együttes hatodszor mérkőzött egymással, az öt korábbi találkozót kivétel nélkül a magyar válogatott nyerte. Szerdán Tatabányán a szünetben két találat volt Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttesének előnye, végül 38-26-ra győzött a nemzeti csapat. A keretben a kapusok közül Janurik Kinga került be Szemerey Zsófia helyére, míg a balátlövő Juhász Gréta az irányító Debreczeni-Klivinyi Kingát váltotta.

A találkozó első tíz percében szoros volt az állás, 8-7-re vezetett a magyar válogatott, amelyben a három nappal korábbihoz hasonlóan ezúttal is Kuczora Csenge volt a vezéregyéniség támadásban. Védekezésben kevéssé tudott határozott lenni Golovin együttese, negyedóra elteltével így is 12-9-es előnyben volt. Sőt, 14-10 is volt az állás, innen azonban egy több mint hatperces magyar "gólcsendet" kihasználva a házigazda 15-14-re fordított. A nemzeti csapat azonban - az őt messzire elkísérő szurkolóinak buzdítása közepette - a játékrész hajrájában visszavette a vezetést.