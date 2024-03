"Vezettünk öt-hat találattal is, innen jött vissza a Debrecen. Természetesen meg kell vizsgálnunk ezt az időszakot, ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, hogy emberek vagyunk: vannak hullámvölgyek, nem lehet hatvan percen keresztül a maximumon teljesíteni" - értékelt Kristiansen az MTI-nek. "A kiélezett hajrában az döntött, hogy határozottak maradtunk és nem tévesztettük szemünk elől a célt, hogy nyerni akarunk" - fogalmazta meg a döntő tényezőt. Kitért rá, nagy erőssége a csapatnak a tapasztalat, amely révén tudják, hogyan kell a maguk javára fordítani az ilyen összecsapásokat.

A legutóbbi két kiírásban a trófeát elhódító Ferencváros a Mosonmagyaróvárral találkozott a meccsen jól kezdett az óvári kapuban a válogatott Szemerey Zsófia, miként a fővárosiaknál Janurik Kinga is. Korai videózás miatt állt a játék a Ferencváros rossz cseréje miatt, a bajnoki éllovas azonban emberhátrányban is be tudott találni (3-1). Az első percekben sok volt a pontatlanság mindkét oldalon, főleg szélsői jó teljesítményének köszönhetően vezetett egy-két találattal a fővárosi együttes.

A januári kéztörése után visszatérő Andrea Lekic góljaival 7-4-re távolodott el az FTC, amelyből ketten is az arcukat fájlalva maradtak a földön az első játékrész hajrájához közeledve. Előbb egy mosonmagyaróvári könyökkel találkozó Tomori Zsuzsanna ápolása miatt állt a játék, majd Janurik találkozott szerencsétlenül a labdával. Előbbi az M4 Sportnak elárulta: valószínűleg eltörött az orra. A Mosonmagyaróvár hiába zárkózott 9-8-ra, pihenni a zöld-fehérek négygólos előnyével vonulhattak a felek.