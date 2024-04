A keret szerdán utazik el Klagenfurtba, ahol még egy felkészülési mérkőzést játszik majd Hollandia ellen a vb-rajt előtt.

A divízió 1/A vb jövő vasárnap rajtol, a magyarok sorrendben a Koreai Köztársasággal, Hollandiával, Norvégiával, Ausztriával és Franciaországgal találkoznak.



A magyar válogatott vb-kerete:

kapusok: Németh Anikó (Björklöven, svéd), Révész Zsuzsa (MAC Budapest)

hátvédek: Baker Taylor (New York, amerikai), Gengeliczky Dorottya (Trine University, amerikai), Kiss-Simon Franciska (HKB), Márton Adél (OHA, kanadai), Mayer Fruzsina (HKB), Németh Bernadett (MAC Budapest), Odnoga Lotti (SDE, svéd)

csatárok: Báhiczki-Tóth Boglárka (HKB), Dabasi Réka (HKB), Fehér Nikolett (HKB), Gondos Tamara (MAC Budapest), Horváth Imola (MAC Budapest), Huszák Alexandra (MAC Budapest), Jókai-Szilágyi Kinga (Skelleftea, svéd), Kreisz Emma (University of Minnesota, amerikai), Metzler Regina (OHA, kanadai), Mozolai Berta (Stanstead College, kanadai), Pázmándi Zsófia (Plattsburgh, amerikai), Seregély Míra (University of Maine, amerikai), Williams Hayley (HKB)



A magyarok vb-menetrendje:

április 21.: Dél-Korea-Magyarország 15.00

április 22.: Magyarország-Hollandia 12.30

április 24.: Magyarország-Norvégia 12.30

április 26.: Ausztria-Magyarország 20.25

április 27.: Magyarország-Franciaország 16.00