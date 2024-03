Konsztantin Kolcov 42 éves volt halálát az orosz Szalavat Julajev csapata jelentette be, ahol korábban szintén szerepelt és edzőként is dolgozott. Kolcov a fehérorosz csapattal ott volt a 2002-es é a 2010-es olimpián is. 2002 és 2006 között az NHL-ben is szerepelt a Pittsburgh Penguins csapatában.

Konstantin Kolcov az NHL-ben is szerepelt

Fotó: Getty Images via AFP