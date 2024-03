1989-ben már edző volt a Redsnél, amikor a Dowd-jelentés nyomán megvádolták illegális sportfogadással. Rose már korábban elismerte, hogy játékoskorában rengeteget fogadott amerikaifoci- és kosárlabda-meccsekre, valamint lóversenyere, de azt váltig tagadta, hogy saját sportágára is fogadott volna (mint a világ civilizált részén mindenhol, az USA-ban is tilos a sportofgadás a profi sportolóknak). Csakhogy a Sports Illustrated kiderítette, hogy 1989 márciusában több fogadást is kötött baseballmeccsekre. Minden idők egyik legjobbját ezt követően kizárták a profi ligából (MLB), két évvel később pedig öt hónapra börtönben is került adócsalás miatt. A baseballra tett fogadásokat továbbra is váltig tagadta, egészen 2004-ig, amikor önéletrajzában részletesen beismerte, hogy a saját sportágára is fogadott.

Vascsővel az olimpiára

Tonya Harding és Nancy Kerrigan rivalizálásából készült már szuper film (Én, Tonya), született jónéhány könyv, és azt kell mondjuk, a sztori meg is érdemli a figyelmet. A két amerikai műkorcsolyázó szó szerint élet-halál harcot vívott, hogy melyikük utazhasson az 1994-es lilllehammeri téli olimpiára. Az amerikai bajnokság, egyben olimpiai válogató előtti utolsó edzést követően aztán két félkegyelmű, akiket Harding férje bérelt fel vascsövekkel esett neki Kerrigannek, kétséget sem hagyva afelől, hogy a lábát, ez által a karrierjét akarják összezúzni.

Tonya Harding hallgatja edzője, Diane Rawlinson instrukcióit

Fotó: AFP

A három balfék azonban pocsék munkát végzett: a szálakat a rendőrök pillanatokon belül visszavezették Jeff Gilloolyhoz, majd a két verőember is horogra akadt. Harding még elutazhatott Lillehammerbe, de ez az olimpia lett a hattyúdala, ahol ő csak 8. helyen végzett, míg Kerrigan ezüstérmes lett. Hazatérve perek sokasága várt rá, amelyeknek nem is lehetett más a végük, mint örökös eltiltás a profi korcsolyázástól. Maradtak az ilyen-olyan jégrevük a 24 éves lánynak, aki úgy ugrotta a tripla Axelt, mint a férfi mezőnyben is csak kevesen.

A szexmániás golfbajnok

Nincs a golf történetében sikeresebb és híresebb játékos, mint Tiger Woods. 82 PGA Tour-versenyen diadalmaskodott, amivel holtversenyben első az örökranglistán, Jack Nicklaus után a második legtöbb (15) Major tornát nyerte és 683 héten át állt a világranglista élén. És ezek a számok mind-mind lehetnének sokkal nagyobbak is, ha nem lettek volna a botrányos évei. A magukat éveken át makacsul tartó pletykák végül igaznak bizonyultak, Woods bejelentette, hogy valóban szexfüggő, és azt is elismerte, hogy többször bántalmazta a feleségét, Elin Nordgrent. Az ügy akkor pattant ki, amikor a szeretőjétől hazafelé tartva karambolozott hazafelé tartva. Számos szponzor kihátrált mögüle, ő pedig felfüggesztette a karrierjét, elvonóra ment, igyekezett rendbe tenni az életét. A felesége elvált tőle, ő pedig ott folytatta, ahol a nagy fogadkozások előtt abbahagyta.

Tiger Woods és Elin Nordgren 2009-ben

Fotó: ROBYN BECK / AFP

Egymást váltották a barátnők, köztük az olimpiai bajnok síző, Lindsey Vonn, Woods pedig ekkor már kőkeményen ivott is. 2017-ben letartóztatták, amikor a floridai Jupiter Islanden hullarészegen egy közlekedési lámpánál elaludt a volán mögött. 2021-ben a sebességhatárt majdnem kétszeresen túllépve, 140 km/h-val hajtva karambolozott, súlyos sérülésekkel, lábtöréssel került kórházba.

Az állatkínzó szupersztár

Michael Vick egy igazi idióta, és ezzel lehet, hogy még ő maga sem vitatkozna. 2001-ben a draft első választottjanként került az Atlanta Falconshoz, és a georgiai csapat joggal hitte azt, hogy megfogta vele az Istenn lábát. Vick ugyanis a mai modern irányítók ős prototípusa volt, aki nem csak helyből tudta oda dobni a labdát, ahol az elkapója várta (legyen az bárhol a pályán), de futni is tudott a labdával nem is akárhogy. Ő lett az első irányító, aki egy idényben 1000 yardot futott a labdával, 6109 yarddal mai napig ő tartja az irányító között a futott yardok rekordját, pedig az elmúlt évtizedben szinte kötelező elvárás egy irányítótól, hogy nem csak passzolni tudjon, hanem rohanni is a labdával.

Michael Vick helye ott lenne a Hírességek Csarnokában, ha több sütnivalója lenne

Fotó: AFP / AFP

De Vick gyorsan emelkedő csillaga hasonlóan gyorsan hunyt ki. Már 2004-ben előkerült a neve egy kábítószerügyben (nevén lévő autóval furikázott két díler), ugyanebben az évben verekedésbe keveredett az atlantai repülőtéren, balhézott szurkolókkal, és még sorolhatnánk. A legrosszabb azonban 2007-ben jött: atlantai otthonában házkutatást tartott a rendőrség, és

kiderült, hogy illegális kutyaviadalok szervezésében is szerepet vállal. 21 hónapot töltött börtönben, a 2007-es és a 2008-as idényt is kihagyta, a Falcons pedig az első adandó alkalommal megszabadult tőle.

Hogy Vick a pályán mekkora zseni, azt jól jelzi, hogy szabadulása után lecsapott rá a Philadelphia Eagles, és 2010-ben már ő lett az NFL-ben az év visszatérője, rájátszásba vezetve a csapatot. Hogy a pályán kívül mekkora lúzer azt pedig az mutatja, hogy az NFL-ben töltött 14 idénye ellenére sikerült csődbe mennie.

A nőverő szupersztár

Sajnos előfordul, hogy párjukra emelnek kezet sztársportolók, Ray Rice tettére meg aztán pláne nincsenek szavak. 2013-ban még Super Bowlt nyert a Baltimore Ravensszel, egy évvel később pedig már nem volt csapata. 27 évesen ott állt, hogy senki nem akarta leszerződtetni, hiába volt posztján (running back) a legjobba között. 2014 nyarán ugyanis bejárta a világot egy szállodai biztonsági kamera által rögzített felvétel, amin az látható, hogy

Rice rövid dulakodás után egy liftben szó szerint kiüti akkori barátnőjét, Janay Palmert, majd a hajánál fogva vonszolja vonszolja a nőt.

Rice-t szabadlistára tette a Ravens, és hiába nyert pert az NFL-lel szemben, korábbi csapatától kapott némi fájdalomdíjat (3,5 millió dollárt), egyetlen csapatban sem volt számára hely. 2018-ig próbálkozott, akkor azonban bejelentette a visszavonulását.

A brutális verőlegény

2004-ben a Colorado Avalanche játékosa, Steve Moore egy brutális akciójával súlyos sérülést okozott a Vancouver Canucks csapatkapitányának, Markus Näslundnak. A jégkorong nem az a sport, ahol megtorlatlanul maradnak az ilyenek, úgyhogy a két csapat következő egymás elleni meccsén Todd Bertuzzi meg is találta Moore-t. A két játékos összeakaszkodott, majd rövid állóharcot követően Bertuzzi irgalmatlanul kiütötte Moore-t, aki eszméletlenül zuhant a jégre fejjel előre, többen pedig rá.

In this week's episode Sean Pronger talked about being on the ice for the scary incident with Todd Bertuzzi & Steve Moore. It was very interesting to hear it from his perspective. Check out the clip & the full interview https://t.co/eYlVLTWacG #NYR #Canucks #GoAvsGo #podernfamily pic.twitter.com/dmCmHLle2f — The Broadway Hat Podcast (@Broadwayhatpod) September 23, 2021

Moore-nak megrepedt három nyakcsigolyája, és olyan súlyos volt a sérülése, hogy soha többén nem léphetett jégre. Bertuzzi az idény elején írta alá új, 27,8 millió dolláros szerződését, bekerült az All-Star csapatba, azaz a legrosszabbkor jött a balhé. A következő szezon végén 7 és fél év után megvált tőle a Canucks, és a következő négy szezon mindegyikét máshol töltötte, mielőtt a Detroit Red Wingsnél megállapodott.

Ryan Lochte, az idióta

Egyetlen mentsége, hogy valóban nem lehetett könnyű egy karriert lehúzni Michael Phelps árnyékában. Lochte 2004-től tíz éven át a világ egyik legjobb és legsikeresebb úszója volt (6 olimpiai és 18 világbajnoki aranyérem után ezt aligha kell bizonygatni), egyedül szuperszónikus honfitársa, azaz Phelps tett túl rajta. De, ha buliról vagy hülyeségről volt szó, akkor Lochte-nak nem volt párja, nem véletlen, hogy még olyan agyament műsorokban is előkerül a neve, mint a Family Guy.

A bili végül a legrosszabbkor, a 2016-os riói olimpián borult ki, ahol egy éjszaka Lochte és társai azzal hívták fel a rendőrséget, hogy kirabolták őket. Csakhogy gyorsan kiderült, hogy nem éppen ez történ, sőt éppen a részeg úszók voltak azok, akik szétvertek és megpróbáltak kifosztani egy benzinkutat. Lochte a börtönt megúszta, de tíz hónapra felfüggesztették a versenyzői engedélyét. 2018-ban ugyancsak eltiltották doppinggyanú (meg nem engedett vértranszfúzió) miatt, karrierje végét pedig az jelentette, amikor csak hetedik lett 200 méter vegyesen a 2021-es amerikai olimpiai válogatón

Kapcsolódó cikkeink: