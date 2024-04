Juhász Peti folyamatosan húzogatta a legnagyobbak bajuszát, volt részsikere, összességében pedig felfért a dobogóra, amiről csak álmodozni mertünk. Ha ilyen ütemben fejlődik rövidesen a világ legszűkebb elitjébe kerülhet. Már most is ott kopogtat az ajtón! Alex pedig bizonyította, nem véletlenül tartják idehaza a jövő egyik legnagyobb reménységként, minden számot végig csinált és befért a legjobb tízbe. A nemzetközi visszajelzések is pozitívok, így úgy készülünk, jövőre ismétlünk!