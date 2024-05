Az Everest palack nélküli megmászása világviszonylatban is kiemelkedő teljesítmény. Az elmúlt 45 évben – mióta Reinhold Messner és Peter Habeler bebizonyították, hogy a feladat lehetséges és túlélhető. A statisztikák szerint a sikeres megmászások kevesebb mint 2%-a történik oxigénpalack nélkül: még kisebb számot jelent azon mászók szűk csoportja, akik serpa asszisztenciát sem vettek igénybe.

A gyász nem múlik el, csak körbenövi az élet. Az elmúlt napokban különösen sokat gondolkoztam azon, hogy az elmúlt egy év lassan vagy gyorsan telt el, de nem tudok egyértelműen az egyik vagy a másik mellett dönteni. Igyekeztünk rengeteg közös programot szervezni Somával, sokat sportolni, én pedig időközben lefutottam az első maratonomat.

Több helyen – nyilvánosan és céges környezetben is – elkezdem előadásokat tartani Krízisben is erősödni címmel, Erdélyben pedig az expedíciózás háttérélményeiről meséltem. Jó érzés tudni, hogy előadásaimmal erőt adhatok másoknak és motiválhatom őket, illetve ezek az alkalmak számomra is segítik a gyászfeldolgozás folyamatát. De ez nem azt jelenti, hogy nekem könnyű, mert egyáltalán nem. Ám hiszem azt, hogy minden nehéz helyzet lehetőséget ad a fejlődésre, akármennyire is fájdalmas az.” – mondta Legindi Tímea, Szilárd felesége az évforduló kapcsán.