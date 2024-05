Nyolc ismert médiaszemélyiség vállalta el, hogy felkészül a megméretésre és egy showműsor keretében eldönti, hogy ki a legjobb vívó a hírességek között. Barabás Botond, Ember Márk és Dánielfy Gergő színészek, valamint Danny Blue illuzionista alkotta a férfitorna mezőnyét, a nőkét pedig Gubik Petra és Kovács Patrícia színésznők, Kocsis Alexandra fitnesz modell és Kocsis Lilkó showtánc világbajnok, akik hónapokon keresztül készültek erre a gálára. A mentorok szerepét pedig nem akárkik vállalták, hiszen a kétszeres olimpiai bajnok Nagy Tímea, az olimpiai bajnok Szász Emese, az olimpiai ezüstérmes Imre Géza és az olimpiai bronzérmes Somfai Péter segítette a sztárok felkészülését.

Sztárok és sztármentorok a Ludovika Arénában

Fotó: Magyar Nemzet/Sulyok László

A Magyar Nemzet helyszíni beszámolója szerint a Ludovika Aréna emelt pástján a „történelmi” első tust Ember Márk vitte be Barabás Botond ellen, majd 5-1-re is elhúzott, de Barabás 9-6-ra fordított, és 10-8-ra nyert. Gubik Petra kapott egy biztató ölelést Szász Emesétől, az asszója végén pedig egy vigasztalót, mert 10-6-ra kikapott Kocsis Lilkótól. S ez egy kimondottan színvonalas asszó volt, sok védést is láthatunk, nem arról volt szó, hogy egymásra rontottak a felek. Kocsis Alexandra 10-3-ra lelépte Kovács Patríciát, ezzel eldőlt, hogy a döntő Kocsis–Kocsis asszó lesz. Barabás Botond pedig Dánielfy Gergő ellen készülhetett, aki 10-8-ra győzött Danny Blue ellen.

Dánielfy Gergő és Kocsis Alexandra a két vívósztár

Az első helyért már tizenöt tusig vívtak a felek, a férfiaknál Dánielfy Gergő fejére került a korona, miután 15-11-re verte Barabás Botondot, míg a nőknél Kocsis Alexandra 15-13-ra nyert Kocsis Lilkó ellen.

"Köszönöm, hogy itt lehettem, a vívás fantasztikus sportág, és köszönöm Imre Gézának, hogy felkészített" – mondta a fitnesz modell Kocsis Alexandra, a mentora pedig dicsérte tanítványát. De a vesztes oldalról Nagy Tímea is a magáét, mint félig tréfásan megjegyezte, Kocsis Lilkót javasolná benevezni az országos bajnokságra is.

Kocsis Alexandra nagy csatában győzte le Kocsis Lilkót

Fotó: Magyar Nemzet/Sulyok László

"Azt kell nézni, hogy akik most itt vívtak, honnan jutottak hová, és mindenkinek jár a dicséret, hihetetlenül lelkesek voltak a fiúk és a lányok is a felkészülés során. Aki itt élvezte a vívást, az nyert is, és szerintem nem kérdés, hogy mindenki élvezte. S ez egy nagyon jó kezdeményezés lett arra, hogy népszerűsítse a vívást" – mondta a Magyar Nemzetnek a kétszeres olimpiai bajnok Nagy Tímea.