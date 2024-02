A székesfehérvári születésű Szabó gyerekként a Főnix Gold FC utánpótlás-nevelő egyesületben nevelkedett, ahol többek között Bolla Bendegúz és Szoboszlai Dominik csapattársa volt – ezt követően Győrbe szerződött, majd 2015-ben Olaszországba igazolt, ahol 54 meccsen 23 gólt szerzett és juniorbajnokságot nyert az Atalantával, de játszott a Genoa U19-es csapatában is. A 2018/19-es szezon végén szerződött Fehérvárra, de kölcsönben szerepelt Budaörsön, Budafokon és Kecskeméten is.

Szabó Levente Diósgyőrben folytatja a tavasszal

Fotó: dvtk.eu

"Örömmel jöttem Diósgyőrbe, ebbe a nagyon nagy múltú klubba, amelyik komoly szurkolótáborral rendelkezik. Igyekszem eleget tenni az elvárásoknak, és szeretném jó játékkal, gólokkal segíteni a csapatot, hogy minél szebb helyezést érjen el a bajnokságban és a kupában. Többször játszottam már ebben a nagyszerű hangulatú stadionban, a Budafok színeiben büntetőt is értékesítettem. Bízom benne, több gól is követi, aminek a diósgyőri szurkolók is örülni fognak" - nyilatkozta a klub honlapjának a szerződése aláírása után Szabó.