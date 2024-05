A magyar bajnok Ferencvárostól távozó Dejan Sztankovics döntése mindenkit meglepett. Mint ismert, a szerb edző érdekes körülmények között lépett le: a szerdán a Paks ellen elvesztett Magyar Kupa-döntő (0-2) másnapján jelentette be, hogy távozik a klubtól, majd szinte azonnal alá is írt az orosz Szpartak Moszkvához. A Fradi-szurkolók az Újpest elleni, vásárnap este 2-0-ra megnyert bajnokin el is mondták a véleményüket.

Már a Ferencváros utolsó meccsén sem ült le a kispadra Dejan Sztankovics, aki nyolc hónap után hagyta el a Fradi focicsapatát. A füstfelhő sem maradhatott el a lelátón

Fotó: Origo - Polyák Attila / Origo - Polyák Attila A szerb szakember a szerdai, vesztes kupadöntő után jelentette be, elfogadta a Szpartak Moszkva ajánlatát, s ott dolgozik a jövőben. A hírek szerint négyszeres pénzért váltott, havonta 200 ezer eurót (80 millió forintot) fog kapni Oroszországban. Keményen üzentek a Fradi-szurkolók Dejan Sztankovicsnak A Fradi így már nélküle győzte le az NB I 33. fordulójában az Újpestet 2-0-ra, helyette eddigi segítője, Leandro De Almeida ült le a kispadra. A Fradi-tábor azonban elmondta a véleményét Sztankovicsról és a döntéséről. A második félidőben egy molinón üzentek a szerb mesternek. "Stankovic, pénzéshes k*rva" – szólt az üzenet, melyet a Metropol egyik olvasója fotózott le. Nem kímélték a Fradi-szurkolók Dejan Sztankovicsot

Fotó: Metropol A lap hozzátette, a mérkőzés után Kubatov Gábor elnök arról beszélt, nem számított hasonló fordulatra a tavaly ősszel érkező edzővel kapcsolatban. "Sok minden befolyásolja az edző, Dejan Sztankovics döntését, családi állapot, anyagi helyzet. Szerettem volna, ha marad és hosszú távon tudunk dolgozni. Korábban Thomas Dollal és Szergej Rebrovval is hosszú távon dolgoztunk együtt, de ez most nem sikerült és ez rossz fényt vet a klubra"– mondta Kubatov Gábor, aki ősszel még úgy gondolta, Sztankovics az ideális edző a Fradi élére. Azt sajnálja, hogy ez ügyben csalódnia kellett. Az FTC elnöke hozzátette, Sztankovics döntése volt az, hogy már az Újpest elleni derbin sem kívánja irányítani a Ferencváros csapatát. "Tudjuk, hogy költséges dolog edzőt váltani, mert egy edzőnek mindig jönnek a saját játékosai, úgyhogy ez egy bonyolult probléma, amit meg kell majd oldani." Sztankovics tehát a jövőben már a Szpartak Moszkvát irányítja majd, azonban biztos, hogy a Ferencváros szurkolói egy ideig biztosan nem felejtik el, amit a szerb edző a szeretett klubjukkal tett.