Gulácsi Péter és Willi Orbán is szenzációsan játszott a Real Madrid ellen, utóbbi gólt is szerzett, akárcsak a túloldalon Vinícius Junior, aki a pályán balhézott össze a Lipcse magyar válogatott csapatkapitányával. Az angol sztárcsapat hőse ezúttal az argentin világbajnok, Julian Álvarez volt, aki gólt és gólpasszt is jegyzett a dán Köbenhavn ellen, de rajta kívül Erling Haaland és Manue Akanji is eredményes volt a Cityben.