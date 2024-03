Káromkodva üvöltözött a játékosokkal Fabregas

Cesc Fabregas az Arsenalban robbant be a futballelitbe, majd Arsene Wenger csapatának meghatározó játékosaként került be a spanyol válogatottba, amellyel kétszer nyert Európa-bajnokságot, egyszer pedig világbajnokságot. A Barcelonában és a Chelsea-ben is éveken át futballozó sztár 2019-ben az AS Monacóhoz igazolt, ám ez a váltás már nem igazán jött be neki. Fabregas 2022 nyarán a Serie B-ben szereplő Como együtteséhez szerződött, az olasz csapattól vonult vissza tavaly, majd novemberben a klub megbízott vezetőedzője lett, jelenleg pedig másodedzőként tevékenykedik a csapatnál, amelynek Thierry Henry-val együtt a társtulajdonosa is egyben.