Az olimpiai labdarúgó tornákon ugyan az U23-as válogatott tagjai vehetnek részt, de minden kijutó csapat vihet magával 3 idősebb, "túlkoros" játékost is. A 2004-ben és 2008-ban is olimpiai aranyérmes argentinok február közepén biztosították be a részvételüket az idei, párizsi ötkarikás játékokon, többek között a kétszeres címvédő Brazília kárára.

Lionel Messi 37 évesen ott lehet a párizsi olimpián

Fotó: AFP / AFP/AFP or licensors