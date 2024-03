Harry Kane két góllal vette ki a részét a Bayern győzelméből

„Csalódottak vagyunk, mert az első félidőben volt néhány lehetőségünk, amiket ki kellett volna használnunk. A góljuk után egy kicsit elvesztettük az önbizalmunkat, és elszalasztottuk a lehetőséget. A futball a pillanatokról szól. Megszerezhettük volna a vezetést, de sajnos nem tettük meg” – mondta a meccs után csalódottan Mattia Zaccagni, a Lazio támadója.

„Az első gólig kiegyenlített volt a meccs, aztán valami megváltozott, és már nem tudtunk annyi lehetőséget kialakítani és játékban lenni, mint korábban. Kár érte, mert a technikai fölényük ellenére addig a pillanatig sikerült valamit alkotnunk” – mondta a lefújás után Ivan Provedel, a Lazio kapusa, aki a csoportkör első fordulójában gólt fejelt az Atlético Madrid elleni meccsen.

Ivan Provedel nézi, ahogy Thomas Müller fejese áthalad a gólvonalon

„Negyvenöt percig jól játszottunk. Volt néhány helyzetünk, amit nem használtunk ki. Ilyen Bajnokok Ligája. Ismertük a Bayern erősségeit. Talán egy kicsivel több szerencsével másképp alakulhatott volna a mérkőzés. Talán ha nem kapjuk meg a második gólt az első félidő végén, akkor még lehetett volna esélyünk” – értékelt Danilo Cataldi, a Lazio középpályása.

A Bajnokok Ligája-álom, amiben mindannyian osztoztunk, most véget ért. Szép lehetőség volt, hogy valami különlegeset tegyünk a klubért. Az első félidőben jól játszottuk, a második már nehezebb volt.

A letámadásunk ellenére is nehéz volt visszaszerezni a labdát. A harmadik góllal eldőlt a meccs. Ha valami pozitívumot kell találnunk, akkor az első mérkőzésen nyújtott remek teljesítményt tartjuk szem előtt” – mondta a 36 éves Pedro Rodríguez, aki korábban háromszor nyert Bajnokok Ligáját az FC Barcelona csapatával.

„Nagyon elégedett voltam azzal, ahogyan játszottunk. Az önbizalom a jó meccseken keresztül jön és ma kilencven percen keresztül koncentráltunk” – mondta a lefújás után Joshua Kimmich, aki ezúttal nem a középpályán, hanem a védelem jobb oldalán futballozott.

Joshua Kimmich remekül futballozott

„Nehéz helyzetben voltunk, nagyon sok múlott ezen a meccsen, de nagyon jól kezeltük a helyzetet. Hosszú még a szezon és a Bajnokok Ligájában bármi lehetséges. Izgatottan várjuk a következő kört” – mondta a Tottenhamtől érkezett Eric Dier, aki azt is kiemelte, hogy remekül érzi magát Münchenben, a szurkolók pedig megkönnyítették a beilleszkedését.

Mbappét úgy kezelik, mint Cristiano Ronaldót

A PSG remek szezonja van, hiszen Luis Enrique együttese kilenc pont előnnyel vezeti a francia bajnokságot, mellette pedig negyeddöntős a Francia Kupában és a Bajnokok Ligájában is jó esélyei vannak. A párizsiak hazai pályán 2-0-ra megnyerték a spanyol Real Sociedad elleni nyolcaddöntő első mérkőzését, a visszavágó pedig Kylian Mbappé duplájával simám lehozták az ellen a Real Sociedad ellen, amely a legutóbbi tíz meccséből csak egyet tudott megnyerni.

Kylian Mbappé duplázott a Real Sociedad ellen

A PSG háza táján a legújabb fejlemény, hogy a spanyol vezetőedző egyre többször ülteti le a kispadra vagy cseréli le a világbajnok Kylian Mbappét. Az edző és a játékos között állítólag semmiféle ellentét nincs, Luis Enrique azzal magyarázza a döntését, hogy mivel Mbappé nyáron biztosan távozik Párizsból, próbálja felkészíteni a csapatát arra, hogy nélküle is megtanuljon meccseket nyerni.

A Paris Saint-Germain építkezésre rendkívül szimpatikus, ugyanis Lionel Messi és Neymar távozása után nem szupersztárokat vásároltak, hanem hatalmas potenciállal rendelkező fiatal játékosokat, mint Manuel Ugarte, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani vagy Gonçalo Ramos. Nem mellesleg az Mbppé jegelésére kieszelt terv is jól sülhet el. Igaz, hogy a két sztárjátékos teljesen más életkorban van, de

amikor a Real Madrid Zinédine Zidane irányításával 2016 és 2018 között egymás után háromszor nyert meg a Bajnokok Ligáját, akkor a francia edző rendszeresen megcsinálta azt, hogy csapata legnagyobb sztárját, Cristiano Ronaldót a kispadon jegelte a bajnoki meccseken.

Ronaldónak először nem tetszett az ötlet, de Zidane megértette vele, hogy a Bajnokok Ligája az ő terepe és ott van a legnagyobb szükség a góljaira.

Mbappé nyáron biztosan távozik Párizsból, a csapat bajnoki címe pedig egyáltalán nem forog veszélyben. Ha a Ligue 1-ben Luis Enrique továbbra is pihentetni fogja, az akár előidézhet egy Ronaldo-effektust, ami abban csúcsosodhat ki, hogy a világbajnok francia támadó pihenten és gólra éhesen játszhat majd a tavaszi BL-meccseken, ha pedig ez így lesz, bármeddig eljuthat a PSG a sorozatban.

„Nagyon boldogok vagyunk, teljesítettük a célunkat. A továbbjutás volt a lényeg, de azért nyerni is akartunk. Volt egy világos meccstervünk, és sikerült korán gólt szereznünk. Nem volt rajtunk túl nagy nyomás, talán csak egy kicsi a meccs végén.

Tudtuk, hogy nem aludhatunk el. Ha ők lőtték volna az első gólt, akkor a szurkolóik támogatásával továbbjutottak volna. Korán el kellett vennünk a reményeiket.

Ez sikerült is, és nagyon boldogok vagyunk, hogy újra ott vagyunk a negyeddöntőben” – mondta a lefújás után a meccs legjobbjának megválasztott Kylian Mbappé.

Luis Enrique lehet azt mondta Mbappének, hogy hétvégén megint kispados lesz

„Jó érzés, hogy ott vagyunk a negyeddöntőbe. Azért jöttünk, hogy nyerjünk, és ez sikerült is. Mindent beleadtunk, végig nagyon jól játszottunk. Azt csináltuk, amit az edzőnk kért, és ez jól működött. Jól felkészültünk, és

ezt kell folytatnunk annak reményében, hogy megnyerjük a következő mérkőzéseinket, legyen szó akár a bajnokságról, akár a Bajnokok Ligájáról. A szezon legfontosabb része vár ránk, és mindent meg fogunk tenni a győzelemért, ez a célunk

– mondta Warren Zaïre-Emery, aki a héten ünnepli majd a 18. születésnapját, a jeles alkalomra pedig új szerződést kap majd a párizsi klubtól.

„Mi edzők mindig megpróbálunk megoldást találni, de a játékosok jól játszottak. Mindannyian nagyon magas szinten játszottak. Szilárdan védekeztek és nagyon hatékonyan mentek előre. Ígéretes teljesítményt nyújtottunk mindkét mérkőzésen” – értékelt Luis Enrique, a párizsi csapat edzője, aki 2015-ben már nyert Bajnokok Ligáját az FC Barcelonával.

„A mai és az első mérkőzésen tapasztalt nehézségek ellenére sem vesztettük el a stílusunkat. Megpróbáltuk tartani a PSG-t, függetlenül a góloktól és a helyzetektől.

Elbuktunk, de emelt fővel. Lehetett volna egy kicsit több szerencsénk, de az emberek nem számítottak arra, hogy a csoportunk első helyén végzünk. A pozitívumokat kell nézni.

Számunkra az is ajándék, hogy ez ellen a nagyszerű csapat ellen játszhattunk, és időnként felvettük velük a versenyt. Igaz, hogy határozottabbak, főleg a támadásokban, de nekünk meg kell őriznünk a jó dolgokat és tovább kell mennünk” – mondta a kiesést követően Alex Remiro, a Real Sociedad kapusa.

Imanol Alguacil csapata remek futballt mutatott be az idei BL-szezonban

„Először is szeretnék gratulálni a szurkolóinknak, mert ma tényleg Bajnokok Ligája-szintet képviseltek. Szeretnék gratulálni a játékosaimnak is, mert még ha nem is tudtunk egyenlíteni, a Bajnokok Ligája egyik legjobb csapata ellen játszottunk. Nagyon büszke vagyok erre a csapatra, és reméljük, hogy nem telik el sok idő, amíg újra a Bajnokok Ligájában játszhatunk. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy a következő szezonban is Európában játszhassunk” – értékelt Imanol Alguacil, a Real Sociedad edzője, akinek a csapata jelenleg a hetedik helyen áll a spanyol bajnokságban.

Hosszabbítás

