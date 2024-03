A Ripost szúrta ki, hogy a foci-Eb-t Angliában közvetítő két televízió, a BBC és az ITV is óriási erőket mozgósítva harcol, hogy megszerezze szakértői stábjába Jürgen Kloppot. A Liverpool edzője ráadásul természetesen sajátjai, azaz a német válogatott meccseit elemezné, akikkel a magyar válogatott is egy csoportban szerepel. Azaz a június 19-i stuttgarti német-magyar meccsen elemezhetné mostani játékosa, Szoboszlai Dominik teljesítményét is.

Klopp, aki a 2006-os németországi foci-vb-n már megmutatta, hogy ebben a szerepben is remekül helytáll, egyelőre nem mondott igent egyik társaságnak sem.