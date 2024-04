A múlt heti El Clásicón a Real Madrid 3-2-re legyőzte a Barcelonát, amivel Carlo Ancelotti listavezető együttese 11 pontra növelte előnyét a katalán sztárcsapattal szemben. Bár a Real Sociedad öt meccses veretlenségi sorozatot állított fel, a bajnokság hajrájára látványosan leeresztett, hiszen a Mallorca ellen tizenegyesekkel kikapott, így nem jutott be a Spanyol Kupa döntőjébe, míg a BL-ben az Inter jelentette a baszkok számára a végállomást a nyolcaddöntőben. Az elmúlt években a Real Sociedad többször is megnehezítette a Királyi Gárda dolgát, hiszen a legutóbbi öt hazai meccséből kétszer is legyőzte a Real Madridot.

Arda Güler volt a Real nyerőembere

Kép: AFP

Carlo Ancelotti alaposan felforgatta kezdőcsapatát, ami vélhetően annak volt betudható, hogy a madridi csapat jövő hetén a Bayern Münchenhez látogat a BL-elődöntő első mérkőzésén. Többek között Vinícius Junor, Jude Bellingham, Federico Valverde, Antonio Rüdiger és Andrij Lunyin is csak a kispadon kezdett.

Arda Güler góljával nyert a Real Madrid

Ugyan a baszk együttes előtt adódott több lehetőség, de a Real Madrid szerzett vezetést a 29. percben a török válogatott Arda Güler révén. A tavaly nyáron igazolt 19 éves középpályás mindössze nyolcadik tétmérkőzését játszotta a fővárosiak színeiben. A gólpasszt adó Dani Carvajal a szezonbeli hetedik bajoki gólból vette ki a részét közvetlenül (négy gól, három gólpassz), ami pályafutása legjobb mutatója Real-játékosként.

Nagyot küzdött a Real Sociedad, de nem tudta megállítani a Real Madridot

Fotó: AFP

Alig három perccel később a korábbi Real-játékos, Kubo Takefusza egyenlíthetett volna, de a gólját szabálytalanság előzte meg, ezért érvénytelenítették a találatot. A fordulás után is az tűzzel játszott Carlo Ancelotti együttese, a Mikel Oyarzabal azonban hiába lőtt Kepa Arrizabalaga kapujába, les miatt nem adták meg a gólt.

A Real végül visszafogott játékkal, de behúzta a győzelmet és 14 pontosra növelte előnyét az egy meccsel kevesebbet játszó Barcelonával szemben, ami gyakorlatilag már behozhatatlan.

La Liga, 33. forduló:

Real Sociedad-Real Madrid 0-1 (0-1)

