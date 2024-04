Arne Slot az előző szezonban bajnoki címet nyert a Feyenoorddal, 2022 májusában pedig Konferencia-liga döntőig vezette a rotterdami csapatot, amellyel karakteres, támadófocit játszik. Angol sajtóhírek szerint Michael Edwards sportigazgató vezetésével a Liverpool harcba szállt a holland edzőért, akinek a megszerzése nem tűnik egyszerűnek.

A Liverpool megtette első ajánlatát a Feyenoordnak a Jürgen Klopp helyére kinézett edzőért, azonban a holland csapat elutasította azt. A The Athletic azt írja, hogy az angol klub első körben 9 milliós ajánlatot tett a fiatal edzőért, azonban Dennis te Kloese, a Feyenoord vezérigazgatója visszautasította az első ajánlatot.

Arne Slot stílusa remekül illene a Liverpool támadófocijához

Fotó: AFP/Pierre-Philippe Marcou

A lap azonban hangsúlyozza, hogy a két klub folyamatos tárgyalásban áll egymással, de próbáltak diszkréten eljárni, hogy az esetleges pletykák ne zavarják meg a rotterdami csapat felkészülését a szezon hajrájára.

A Liverpool folyamatosan tartja a kapcsolatot Arne Slottal, a holland edző állítólag lelkesedik lehetőségéért, különösen azért, mert ő lett az első számú esélyes a megüresedő vezetőedzői posztra.

Arne Slot folyamatosan sikereket ér el a Feyenoord edzőjeként, mióta átvette Dick Advocaat helyét 2021-ben. Slot korábban az AZ Alkmaart vezette, majd az első rotterdami szezonjában bronzérmes lett a bajnokságban, mellette pedig Konferencia-liga döntőbe vezette a csapatot.

A második idényében aztán bajnoki címig vezette a Feyenoordot, a most zajló szezonban pedig már megnyerte a Holland Kupát, a bajnokságban pedig a második helyen áll a PSV Eindhoven mögött.

Slot kelendőnek számít az edzők között, a hírek szerint a Tottenham is kereste előző nyáron, most pedig a Liverpool mellett a Bayern München és a Milan is érdeklődik iránta, de még két évig szerződés köti jelenlegi csapatához, így aki szerződtetni akarja, fizetnie kell majd a hollandoknak, de azt egyelőre nem tudni, mennyit.

