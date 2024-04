A találkozó tulajdonképpen tét nélküli volt, hiszen a Ferencváros az előző fordulóban biztosította be fennállása 35. bajnoki címét, míg az újonc MTK-t sem fenyegette a kiesés veszélye. A találkozónak így is a Fradi volt az esélyese, mivel Dejan Sztankovics együttese 2024-ben minden tavaszi bajnoki meccsén veretlen maradt. A szerb edző viszont rendesen megkeverte a lapokat, ugyanis több kulcsjátékosát is csak a cserepadra jelölte, míg a góllövőlista élén álló Varga Barnabásra eltiltása miatt nem számíthatott.

Az MTK-t sem lehetett leírni a 224. örökrangadó előtt, hiszen Horváth Dávid csapata a legutóbbi hat fordulóban nem kapott ki, viszont február 23. óta csak egyszer, a Kisvárda ellen tudott nyerni pályaválasztóként.

Ráadásul a kék-fehéreknek az idei szezonban nagyon nem megy a Fradi ellen. Az MTK a most futó idényben mindkét Ferencváros elleni meccsen súlyos vereséget szenvedett, 2-11-es gólkülönbséggel.

Az MTK-játékosok díszsorfallal köszöntötték a bajnok Fradi focistáit

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A találkozó nem hozott óriási iramot, az első helyzetre egészen a 19. percig kellett várni. Ekkor a Fradi csatára, a bosnyák Kenan Kodro készített le egy labdát Katona Bálintnak, a 19 éves középpályás azonban 17 méterről a kapu fölé bombázott.

Nyolc perccel később aztán gyönyörű góllal szerzett vezetést a Fradi. Lisztes Krisztán kapott labdát a félpályánál, egy gyönyörű csel után megindult a bal szélen, majd egy újabb cselt követően tökéletesen tekert középre, az érkező Kodro pedig hat méterről védhetetlen gólt fejelt (0-1).

Két perccel később növelhette volna az előnyét a Fradi. Ismét Lisztes kevergetett a bal szélen, majd egy befele cselt követően 15 méterről kapura bombázott, de a Demjén Patrik egy remek vetődéssel szögletre tudta ütni a labdát.

A 31. percben aztán az MTK az első valamire való akciójából egyenlíteni tudott.

Egy szép támadás végén Nemanja Antonov futott el a bal szélen, a szerb középpályás finoman középre nyeste a labdát, a lemaradó Ismael Aaneba mellette pedig a korábbi magyar válogatott Németh Krisztán közelről a kapuba fejelt (1-1).

A félidő végén egészen elképesztő jelenetsorok játszódtak le. Az MTK védője, Kocsis Gergő szerelte le Aanebát, majd megindult a Fradi kapuja elé, a tizenhatos előtt azonban Mohamed Ben Romdhane lerántotta Kocsist. Ben Romdhane először csak sárgát kapott, de a VAR-kocsiból kihívták a játékvezetőt, hogy nézze vissza az esetet, hogy esetleg nem kellene-e kiállítani a Fradi játékosát, aki gólhelyzetben szabálytalankodott Kocsis ellen. A kiállítás azonban elmaradt, mert a videózásból kiderült, hogy a labdaszerzés előtt Kocsis megtaposta Aanebát, így végül az MTK játékosa kapott sárga lapot.