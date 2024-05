A magyar csapat legutóbb márciusban jött össze, akkor Rossi együttese felkészülési mérkőzésen győzedelmeskedett a Puskás Arénában a török, majd a koszovói válogatott ellen is.

Bár a Bundesligában nem nagyon játszott, nem volt kérdés, hogy Szalai Attila bizalmat kap Marco Rossitól

Fotó: Origo - Csudai Sándor

A márciusi felkészülési meccsekre az olasz szakember behívta a csapatba a Hertha BSC védőjét, a 22 éves Dárdai Mártont, aki remek játékkal mutatkozott be a magyar csapatban.

Rossi azonban leszögezte, hogy az Európa-bajnokság előtt már nem fog további újoncokat avatni a nemzeti csapatban,

így óriási kérdések nem voltak a kerethirdetés előtt.

Fiola Attila és Lang Ádám is bekerült a keretbe

Rossi számára egyedül a védelemben lehettek kérdőjelek, ugyanis az Omonia Nicosiában futballozó Lang Ádám március végén lábközépcsont-repedést szenvedett egy edzésen, míg a Vidit erősítő Fiola Attila május elején egy edzésen rosszul esett rá a jobb vállára, így meg kellett műteni. Lang esetében tudható volt, hogy az Eb-re biztosan fel fog épülni, a 34 éves Fiola esetben viszont csak annyit lehetett tudni, hogy a sikeres műtétet követően megkezdte a rehabilitációját.

A kérdésekre hamar megjött a válasz, ugyanis az MLSZ a Twitter-oldalán már az sajtóesemény előtt pár perccel elárulta, hogy

Fiola Attila és Lang Ádám is tagja a magyar válogatott Eb-keretének, miután várhatóan mindkét játékos felépül sérüléséből az Európa-bajnokság idejére.

A sajtótájékoztató pontban 13 órakor kezdődött el a magyar válogatott főhadiszállásán, Telkiben, ahol Marco Rossi szövetségi kapitány elárulta, kik azok a játékosok, akiknek esélyük van az Eb-szereplésre. A szakember majd 26 főt (23 mezőnyjátékos és 3 kapus) vihet magával Németországba.

"Hosszú idő óta először minden játékosunk rendelkezésre áll, két kérdőjel van Fiola és Lang személyében. Jelen állás szerint az ő játékukat illetően sem lesz akadálya az Eb-szereplésnek.

Mindenki a keret része, aki a selejtezőben is részt vett. A döntéseim indokoltak, sok-sok nézőpontból. Egyszeri kivételt említenénk meg, méghozzá Tóth Balázst. Volt rá példa, hogy meghívtuk és akkor jól védett, nagy fejlődést ért el, lábbal is erős. Most a tartalékok között van, de a közeljövőben is szeretnénk meghívni" - mondta Marco Rossi. Hozzátette, Lang és Fiola esetében is megvizsgálják majd az állapotukat az Eb előtt, de jó úton halad a felépülésük. A szövetségi kapitány szerint, hogy vannak olyan játékosai, akiket nem facsart ki a bajnoki idény.