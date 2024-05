Az Eb-selejtezőkön a Premier League-ből már kiesett Burnley támadója, Zeki Amdouni volt a legeredményesebb svájci játékos, a 23 éves csatár 10 meccsen 6 gólt szerzett. Mellette még az AC Milanban szereplő Noha Okafort érdemes megemlíteni, a korábban alapembernek számító Haris Seferovic viszont a bő keretbe sem került be.

A magyar válogatott a svájciak ellen kezdi majd meg Eb-szereplését, az erőviszonyok tekintetében kiegyenlített küzdelemre lehet számítani.

Kapusposzton és a védelemben is hasonló játékerőt képvisel a két együttes, az ellenfél a rutinos játékosaiban bízhat, Marco Rossi pedig a csapategységben és Szoboszlai Dominikban, aki a Montenegró elleni hazai Eb-selejtezőn is igazi vezérként vette a hátára a csapatot. A támadósorban is erősebbnek tűnhet a magyar csapat, amennyiben Varga Barnabás a kontinenstornára is megőrzi remek formáját. A két válogatott Eb-csoportmeccse megfontolt harcot vagy öldöklő küzdelmet is hozhat, hiszen egy jó kezdéssel nagy lépést lehet tenni a továbbjutás felé.

Hirdetés: Regisztrálj most a megújult TippmixPro-ra és használd egyedi bónuszkódodat, hogy tiéd lehessen a 100%-os feltöltési bónusz akár 30.000 Ft-ig! Bónuszkód: MW30