Ha már a neveket említjük, a Transfermarkt április végi adatai szerint a világ legértékesebb svájci játékosa a Manchester City védője, Manuel Akanji, aki 42 millió eurót ér – ezzel holtversenyben a 137. helyen áll. Olyan kiemelkedő értékű focistájuk tehát a svájciaknak nincsen, mint a magyaroknál Szoboszlai Dominik, de 12 olyan játékosuk is van, akit legalább 10 millió euróra becsülnek, míg a magyaroknál "csak" 4 ilyen van. A svájci együttesnek tehát a skóthoz hasonlóan a keret kiegyensúlyozottsága az egyik nagy erőssége. Ez a kiegyensúlyozottság viszont a svájciaknál azzal párosul, hogy olyan magas szintet képviselnek, hogy a legutóbbi keretükben a már az Egyesült Államokba költöző

Shaqiri kivételével mindenki a svájci ligában vagy az öt legjobb európai bajnokság valamelyikében (német, olasz, angol vagy francia) focizik.

A magyar válogatott tehát a házigazdák és a skótok mellett egy ilyen bombaerős összetételű csapattal is össze kell, hogy csapjon majd Németországban, méghozzá a legelső csoportmeccsén.

A magyar és a svájci fociválogatott jól ismeri egymást, de inkább régről

Szerencse! Annak ellenére, hogy Svájc gyengén [akkor 18. helyen] áll a világranglistán, a kvalitásai alapján még mindig a második legerősebb válogatott ebben a csoportban"

– írta az egyik legismertebb svájci lap, a Tages Anzeiger az Európa-bajnokság csoportkörének sorsolása után, és hasonlóan állt hozzá a dolgokhoz több másik sajtóorgánum is az országban. Hogy ez a valós erősorrendet figyelembe véve nagyképű vagy reális kijelentés, mindenki döntse el maga, mindenesetre az egyértelmű, hogy a svájciak szerint a válogatottjuknak nem Magyarországgal kellene csatáznia a kvartettben a továbbjutásért, hanem sokkal inkább a németekkel a csoportelsőségért. Marco Rossi szövetségi kapitány ugyanakkor decemberben úgy fogalmazott, hogy „Skócia és Svájc is erős együttesek, és mindenki meccsről meccsre fog haladni, bárki megnyerheti bármelyik találkozót. Németország mögött a második és harmadik hely is teljesen nyitott."