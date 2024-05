Jürgen Klopp távozásával a nyáron komoly változások jönnek a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpool labdarúgócsapatánál. A Premier League harmadik helyén végző együttes egyiptomi sztárja, Mohmed Szalah azonban már most drasztikus átalakuláson esett át, amiről egy fotót is megosztott a rajongóival.

Mohamed Szalah a Liverpool játékosaként már a hetedik szezonján van túl, miután a nem rég zárult idényben a harmadik helyen végzett a Vörösökkel a Premier League-ben. Minden sorozatot figyelembe véve idén 25 gólt lőtt, és megnyerte a ligakupát. Jürgen Klopp távozásával azonban a következő idénytől teljesen új korszak vár a Mersey-parti csapat játékosaira, de úgy tűnik, Szalah is nagy változtatásokra szánta el magát – legalábbis ami a külsejét illeti. A Liverpool két sztárja, Mohamed Szalah és Szoboszlai Dominik

Fotó: Anadolu via AFP / Anadolu via AFP/2024 Anadolu A 96-szoros egyiptomi válogatott támadó úgy döntött, levágatja a dús hajkoronáját, és az Instagram oldalán megosztott a követőivel egy képet, amelyen már rövid frizurával látható. Szalah nem adott magyarázatot a váratlan stílusváltásra, mivel a bejegyzéshez csupán egy nevető hangulatjelet mellékelt. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Mohamed Salah (@mosalah) által megosztott bejegyzés Bár az angol sajtó régóta cikkez arról, hogy a gazdag szaúd-arábiai együttesek – elsősorban az Al-Ittihad – célkeresztjébe került az egyiptomi támadó, mégis minden jel arra utal, hogy a Közel-Kelet helyett Szalah a következő idényben is Liverpoolnál marad, és immár Arne Slot vezetésével igyekszik harcba szállni a trófeákért. A 31 éves támadó szerződése jövő nyáron jár le az angol klubnál. Tudjuk, hogy a trófeák számítanak, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a következő szezonban megvalósuljon. A szurkolóink ​​megérdemlik, szóval pokolian fogunk küzdeni" – írta az egyiptomi a közösségi oldalán. Szalah 155 gólt szerzett a Premier League-ben a Liverpool színeiben, mióta 2017-ben a Liverpoolhoz szerződött az AS Roma csapatától. A Vörösökkel azóta minden lehetséges trófeát megnyert már, köztük angol bajnoki címet, Bajnokok Ligáját, ligakupát, FA-kupát, valamint klubvilágbajnokságot, Európai Szuperkupát és az angol Szuperkupát is. Kapcsolódó cikkek:

