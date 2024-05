A Real Madrid az elmúlt tíz évben ötször nyerte meg a Bajnokok Ligáját, és az idei szezonban is ott van a fináléban, így adja magát a kérdés, hogy a sokak által lesajnált spanyol bajnokság versenyképessége összefüggésben van-e a Királyi Gárda sikerességével?

„Úgy gondolom, hogy néha még Spanyolországban sem értékelik azon csapatok konstellációját, amelyek ebben a ligában játszanak. Azt tenni, amit a Real Madrid folyamatosan csinál, az nagyon fontos visszaigazolás a klubnak és a spanyol bajnokságnak is.

A Real Madrid ugyanis versenyez a spanyol csapatokkal, amit jól szemléltet, hogy nincs ott a Király-kupa döntőben. A Real az idei szezonban sok meccset nyert kiszenvedve az utolsó percekben. Nem volt könnyű megnyerniük a bajnokságot. Ez azt mutatja, hogy a spanyol futball még mindig a legmagasabb szinten van.

A sztárok sokszor távoznak, de mindig maradnak nagyszerű játékosok. A Real Madridban már Vinicius Junior a sztár, de már feltűnt Jude Bellingham is, akire már korábban rengetegen felfigyeltek, de a Real Madrid egy jó játékost nagyszerű játékossá tesz” – mondta Javier Tebas, akit arról is kérdeztek, hogyan értékeli a spanyol bajnokságot az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo és a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi távozása óta.

A Real Madrid tíz év alatt hatodszor nyerhet a Bajnokok Ligáját

Fotó: AFP/Thomas Coex

„Ligaként még mindig fent vagyunk, pedig azt mondták, hogy össze fogunk esni. A játékosok fontosak a bajnokságokban, de nem nélkülözhetetlenek.

A példa erre Cristiano Ronaldo távozása. Elment a Juventushoz, kereskedelmi és audiovizuális szinten pedig nem felfelé, hanem lefelé ment ment az olasz csapat. A PSG megszerezte Mbappé és Neymar mellé Messit, de francia bajnokság színvonala nem emelkedett. És ami minket illet, ők elmentek, mi pedig nem lecsúsztunk, hanem egy kicsit emelkedtünk. Nagyon fontos tudni, hogy a bajnokság, a csapatok a játékosok és az edzők felett állnak.

Igaz, hogy sokat segítenek ezek a csillagok, de nem nélkülözhetetlenek. Van a szaúdi futball is, ami működik, de nem csak a nagyszerű játékosok jelentenek kellenek a nagyszerű bajnoksághoz, hanem sokkal több dolgot kell jól csinálnod, és ha nem teszed meg, soha nem lesz remek bajnokságod” – folytatta a szövetség elnöke, aki kiemelte azt is, hogy a La Liga nem csak a Barcelonáról és a Real Madridtól szól, hiszen a közelmúltban a Sevilla és a Villarreal is megnyerte az Európa-ligát, idén pedig a Girona csoda szereplése teszi még izgalmasabbá a bajnokságot.