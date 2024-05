Jürgen Klopp elmondása szerint nagyon bánja, hogy nem adott több lehetőséget a csapat fiatal angol középpályásának, Harvey Elliottnak, ami nekünk azért is érdekes, mert Harvey Elliott Szoboszlai Dominik egyik posztriválisa, aki a Liverpool utolsó négy bajnokijából háromszor kezdett, pont azokon, amiken Szoboszlai a kispadon ült.

Harvey Elliott Szoboszlai Dominik kárára is jut egyre több lehetőséghez

Fotó: Paul ELLIS / AFP

A legutóbbi, a Tottenham ellen 4-2-re megnyert meccsen a mérkőzés legjobbja lett a 21 éves focista, aki gólt lőtt és gólpasszt is adott. Elliott a kupameccsek nagy részén kezdő volt, de a bajnokságban csak kilenc meccsen kezdett, de többnyire csereként beküldte Klopp. Elliott négy gólnál és kilenc gólpassznál tart a szezonban.

„Nem mintha azon gondolkodnék, hogy hol siklott félre a szezon, de egy dolgot bánok, mégpedig azt, hogy Harvey sokszor nem játszhatott annyit, amennyit kellett volna. Egy fontos, megterhelő időszakban, januárban, amikor sok volt a sérültünk, nagyon jól játszott, talán a csapat legjobbja volt a középpályán és a szélen is. Aztán mindenki visszatért, aztán pár perceket kapott, de csereként is jól szállt be, örülök, hogy meg tudta mutatni magát” – mondta Klopp.

Harvey Elliott remekelt a Tottenham elleni bajnokin

Fotó: Darren Staples / AFP

Sokan már arról beszélnek, hogy a nyári Európa-bajnokságon is ott lehetne a fiatal játékos, aki az U21-es válogatottban is jól játszott.

„Ha segítene bármit, akkor szólnék az érdekében, de a nyilvánosságban úgyis arról lesz szó, miért ne egyen ott a csapatban. Annak ellenére, hogy semmi rosszat nem csinált, úgyis találnak rá okot, miért ne legyen ott, amit aztán elolvas majd és rossz hatással lesz rá. Ha úgy döntenek elviszik, akkor csak nyerni fognak vele” – mondta ezzel kapcsolatban Klopp.



