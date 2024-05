A feljutásra esélyes ETO a találkozó 16. percében már kétgólos hátrányban volt, de Borbély Balázs együttese a második félidei remek játékának köszönhetően fordítani tudott, a 3-2-es győzelmével pedig ismét a Vasas elé került a tabellán. A találkozó krónikájához hozzátartozik, hogy a Kazincbarcika az utolsó perceket már emberhátrányban játszotta le, mivel Csábi József vezetőedző korábban már mindhárom cserelehetőségét kihasználta, de egy sérülés miatt Papp Milánnak el kellett hagyni a játékteret.

A lefújás után Csábi József elmondta, hogy büszke a játékosaira, de persze rendkívül dühös is volt a vereség miatt.

Az első félidőben kivégezhettük volna a Győrt, ehelyett ők végezték ki a csatárunkat, Pető Bencét, akit le kellett cserélnem. Onnantól kezdve egy kicsit más lett a játékunk, de hatalmas szívvel, rendkívül jól futballozott a csapat az egész mérkőzésen

– értékelt a meccs után az M4 Sport kamerája előtt Csábi József, aki 2013-ban egy mérkőzés erejéig, az Andorra ellen hazai pályán 2–0-ra megnyert vb-selejtezőn a magyar válogatott megbízott szövetségi kapitánya is volt.

Csábi József, a Kazincbarcika edzője

Fotó: M4 Sport

A korábbi tízszeres válogatott és a Honvéddal háromszoros magyar bajnok Csábi hozzátette, saját csapatára a vereség ellenére büszke, az Győrnek viszont nem tud gratulálni a győzelemért, mert nem nyújtott olyan teljesítményt, de gondolatait végül nem fejtette ki egy esetleges eltiltástól tartva.

Nekem most kötelességem lenne gratulálni a Győrnek, ezt most nem teszem meg, elnézést kérek, mert ha egy zsoldosokkal teletűzdelt csapatnak az utolsó percekben húzni kell az időt egy Kazincbarcika ellen, akkor én nagyon elgondolkodnék azon, hogy ez milyen megoldás.

Büszke vagyok a csapatra, mert nagyon jó mérkőzést játszott egy feljutásra esélyes Győr ellen, de azt is megmondom őszintén, hogy... Nem merek most bármit is mondani, mert más dolog is történt a pályán, nehogy eltiltsanak” – zárta a gondolatait Csábi József, akinek a csapata a nyolcadik helyen áll az NB II-ben.

Csábi arra célzott a nyilatkozatában, hogy az ETO tavaly nyáron mindent feltett egy lapra, amikor közel húsz magyar játékos távozott a csapattól, a helyükre pedig zömmel légiósok érkeztek, akik között van brazil, argentin, román, portugál, olasz, mali és szudáni nemzetiségű játékos is.