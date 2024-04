A 23 éves, 'Devil Baby' becenévre hallgató brit szépség tavaly azzal került be a köztudatba, hogy a Premier League-ben szereplő Chelsea akkori játékosait, az angol válogatott Ben Chilwellt és a skót válogatott Billy Gilmourt zaklatta, miután lefeküdt Mason Mounttal. Az influenszerként és modellként is dolgozó nő végül felfüggesztett börtönbüntetést kapott, továbbá 200 óra közmunkára is kötelezték. A közösségi oldalán azóta is rendszeresen jelennek meg szexi fotói, nézze meg az Orla Melissa Sloan fényképeiből készült összeállításunkat!