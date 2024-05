Itt tud szavazni a K&H Mozdulj! - az év tesitanára játék Bács-Kiskun vármegyei (kisiskolák) jelöltjeire! Origo

Újabb fontos szakaszához érkezett a „K&H Mozdulj! Az Év Tesitanára” játéka. A Magyar Diáksport Szövetség és a Mediaworks közös kampányában most az Ön szavazata is számít! Vármegyénként és kategóriánként a versenyben maradt jelöltek közül ugyanis olvasóink választják ki, kik nyerjenek és jussanak az országos döntőbe! Ez a Bács-Kiskun vármegyei kisikola kategória, voksoljon Ön is!

Induljon a szavazás!

Szavazzon! Itt tud szavazni az Év Kedvenc Tesitanára játék Bács-Kiskun vármegyei kisiskolák jelöltjeire! Hoffman Károly / Dunavecse / Duna Menti EGYMI

Mihònè Fenyvesi Tünde / Rém / Rémi àltalànos iskola

Kovács Gergő / Baja / Bajai Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Molnár Péter / Kecskemét / Ménteleki Általános Iskola

Wettsteinné Vér Noémi / Kunbaja / Kunbajai Általános iskola Szavazok

Jobban megismerné a tesitanárokat? Íme a bemutatkozásuk. Hoffman Károly / Dunavecse / Duna Menti EGYMI "Hoffmann Károly vagyok, a Duna Menti EGYMI testnevelő tanára. Gyakorló sportolóként, tanítóként már évek óta szenvedélyesen foglalkozom a testnevelés, testmozgás világával, és mindig is fontosnak tartottam, hogy minden tanulómat támogassam az egyéni fejlődésükben és pozitív élmények elérésében. Rendszeresen részt veszünk többféle sportág sportversenyein, ezzel sikerélményhez." Kovács Gergő / Baja / Bajai Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Mihònè Fenyvesi Tünde / Rém / Rémi àltalànos iskola Molnár Péter / Kecskemét / Ménteleki Általános Iskola Wettsteinné Vér Noémi / Kunbaja / Kunbajai Általános iskola A vármegyei szavazás május 15-én zárul. Köszönjük, hogy velünk játszott! A további részleteket és játékszabályokat itt tudja megnézni.