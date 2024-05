Carlos Sainz állt ki a legkésőbb a bokszba az élmezőnyből

Fotó: Luca Bruno / POOL / AFP

Úgy tűnt, a dobogóért lesz a harc a Forma-1-es Emilia-Romagna Nagydíj hajrájában

A verseny kétharmadához érve Verstappen 7 másodperccel vezetett Norris, 9-cel Leclerc és az őt üldöző Piastri előtt, mögöttük pedig Sainz, Russell, Hamilton, Cunoda, Hülkenberg és Ricciardo volt a sorrend a pontszerző helyeken, de az ekkortájt kereket cserélő Pérez és Stroll felzárkózása még biztosnak tűnt. A közepes gumikon a mexikói hamar el is kezdett előzgetni, a 44. körre már a 8. helyen haladt, ám Hamilton üldözését nagyon messziről kellett elkezdenie. A dobogós helyeknél viszont jóval szorosabb volt az állás, a számára is érthetetlen módon a vártnál lassabban köröző Norris nyakára megérkezett Leclerc és Piastri, így úgy tűnt, a 2-4. helyért csata lehet. Ám az utolsó tizenöt körre

magára talált Norris, és fokozatosan kezdett közelebb zárkózni a gumijaival szenvedő Verstappenre,

továbbá visszanövelni az előnyét a riválisaival szemben, miközben Piastri is szakadt le az egyik kanyart el is fékező Leclerc-ről.

Verstappen és Norris csatázott a futamgyőzelemért

Sőt, nemhogy a második, de az első hely is elérhető közelségbe került Norris számára, ugyanis az alulkormányzott Red Bullt alig tudta irányítani Verstappen, akire hat körrel a vége előtt már 2 másodpercen belülre zárkózott a brit riválisa. Ám ekkor Norris is hibázott, és a holland is elkezdett magára találni, így az utolsó körig végig 1 és 2 másodperc közötti volt a kettejük közti különbség, azaz a McLaren-pilóta nem tudta nyitni a hátsó szárnyát.

A legutolsó körben aztán egy másodpercen belülre került Norris, de a holland meg tudta védeni az elsőségét, és bő fél másodperces előnnyel megnyerte F1-es karrierje 59. futamát.

Mellette Norris (Imolában sorozatban harmadszor) és Leclerc zárt dobogós pozícióban. Az imolai pontszerzők sorrendjét mögöttük Piastri, Sainz, Hamilton, Russell, Pérez, Stroll és Cunoda alkották.

A 2024-es Forma-1-es szezon jövő héten, május 24. és 26. között a Monacói Nagydíjjal folytatódik. Hét versenyhétvége után a 161 pontos Max Verstappen vezeti az összetettet a 113 pontos Charles Leclerc előtt. Az egyéni pontverseny harmadik helyén a 107 pontos Sergio Pérez áll,mögötte Lando Norris 101, Carlos Sainz pedig 93 ponttal rendelkezik.

