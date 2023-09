Brady ismét megmutatta, hogy elképesztően tehetséges lett volna bármelyik sportágban - videó

A nemrégiben visszavonult NFL-szupersztár Tom Brady ismét megmutatta, hogy a kosárlabdában is nagyon tehetséges lett volna.

A hétszeres Super Bowl-győztes irányító a legidősebb fiával, Jackkel látogatott el az NBA-játékosok fejlesztésével foglalkozó Chris Brickley egyik edzésére - derült ki a TMZ oldaláról.